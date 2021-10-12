Як працюють банки в Україні 14-15 жовтня: список
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Багато відділень йдуть на вихідні.
В Україні з 14 по 17 жовтня заплановані довгі вихідні через святкування Дня захисників і захисниць України. Нацбанк рекомендував фінансовим установам забезпечити безперебійне отримання грошей в банкоматах в ці дні.
Про це повідомляється на сторінці регулятора в соцмережах.
НБУ запропонував банкам можливість працювати через каси 15 жовтня, але без відкриття банківського дня. Всі міжбанківські перекази в системі НБУ проведуть найближчим понеділком. Напередодні свята багато відділень банків скоротили робочий день.
Як буде працювати Приватбанк 14 і 15 жовтня
Приватбанк, як державний банк в четвер і п’ятницю працювати не буде. Для клієнтів будуть доступні банкомати і служба підтримки — повідомили на гарячій лінії банку.
23 жовтня, день коли держустанови відпрацьовують за 15 жовтня, Приватбанк працюватиме за графіком п’ятниці.
Як буде працювати Альфабанк
У Альфабанку в середу напередодні свята оголосили про скорочений робочий день.
- 13 жовтня майже всі відділення працюватимуть на годину менше.
- 14 і 15 жовтня — неробочі дні, крім відділень в торговій мережі "Епіцентр". Вони також будуть працювати і в суботу, 16 жовтня. Крім них відкриють тільки одне відділення — №4 в Києві.
- 23 жовтня банк буде працювати за графіком п’ятниці.
Як буде працювати Raiffeisen банк
- 13 жовтня в банку робочий день скорочують на одну годину.
- 14-17 жовтня — вихідні дні.
- Надалі банк буде працювати за стандартним графіком.
У державному Ощадбанку на гарячій лінії повідомили, що графік роботи відділень слід уточнювати безпосередньо телефоном у конкретній установі. Згідно з наявними даними в державні вихідні — 14 та 15 жовтня вони працювати не будуть.
Раніше "Телеграф" розповідав як працюватимуть поштові служби у вихідні.
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