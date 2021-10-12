Як працюватиме "Нова пошта" та "Укрпошта" у День захисника України

14 жовтня в Україні — державний вихідний

В Україні у четвер, 14 жовтня, відзначатимуть День захисника України — державне свято, яке є офіційним вихідним. У звʼязку з цим зміниться графік роботи як "Нової пошти", так і "Укрпошти"

Про це повідомляють прес-служби компаній.

Як працюватиме "Нова пошта" 14 жовтня?

Так, безпосередньо у День захисника України (14 жовтня) і на наступний день після нього (15 жовтня) "Нова пошта" буде працювати по графіку суботи. Він у кожному окремому відділенні відрізняється. Детальний графік роботи кожного конкретного відділення можна дізнатися за посиланням. Додамо, що більшість відділень "Нової пошти" у суботу працюють, однак робочий день може бути скорочений.

Як працюватиме "Укрпошта" 14 жовтня?

Що стосується "Укрпошти", то на державні свята вона не працює. Така ж ситуація буде і на День захисника України (14 жовтня).

По всій території України 14 жовтня буде працювати 91 відділення. З детальним переліком можна ознайомитися за посиланням.

У Києві 14 жовтня будуть працювати:

Які відділення "Укрпошти" будуть працювати у Києві 14 жовтня

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українці відпочиватимуть на День захисника.