Как будет работать "Новая почта" и "Укрпочта" в День защитника Украины
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14 октября в Украине — государственный выходной
В Украине в четверг, 14 октября, будут отмечать День защитника Украины — государственный праздник, который является официальным выходным. В связи с этим изменится график работы как "Новой почты", так и "Укрпочты"
Об этом сообщают пресс-службы компаний.
Как будет работать "Новая почта" 14 октября?
Так, непосредственно в День защитника Украины (14 октября) и на следующий день после него (15 октября) "Новая почта" будет работать по графику субботы. Он в каждом отдельном отделении отличается. Детальный график работы каждого конкретного отделения можно узнать по ссылке. Добавим, что большинство отделений "Новой почты" в субботу работают, однако рабочий день может быть сокращен.
Как будет работать "Укрпочта" 14 октября?
Что касается "Укрпочты", то на государственные праздники она не работает. Такая же ситуация будет и на День защитника Украины (14 октября).
По всей территории Украине 14 октября будет работать 91 отделение. С подробным перечнем можно ознакомиться по ссылке.
В Киеве 14 октября будут работать:
Ранее "Телеграф" сообщал, как украинцы будут отдыхать на День защитника.
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