Как будет работать "Новая почта" и "Укрпочта" в День защитника Украины

14 октября в Украине — государственный выходной

В Украине в четверг, 14 октября, будут отмечать День защитника Украины — государственный праздник, который является официальным выходным. В связи с этим изменится график работы как "Новой почты", так и "Укрпочты"

Об этом сообщают пресс-службы компаний.

Как будет работать "Новая почта" 14 октября?

Так, непосредственно в День защитника Украины (14 октября) и на следующий день после него (15 октября) "Новая почта" будет работать по графику субботы. Он в каждом отдельном отделении отличается. Детальный график работы каждого конкретного отделения можно узнать по ссылке. Добавим, что большинство отделений "Новой почты" в субботу работают, однако рабочий день может быть сокращен.

Как будет работать "Укрпочта" 14 октября?

Что касается "Укрпочты", то на государственные праздники она не работает. Такая же ситуация будет и на День защитника Украины (14 октября).

По всей территории Украине 14 октября будет работать 91 отделение. С подробным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

В Киеве 14 октября будут работать:

Какие отделения "Укрпочты" будут работать в Киеве 14 октября

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинцы будут отдыхать на День защитника.