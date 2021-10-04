День защитника Украины 2021: когда отмечаем, история праздника

В 2021 году праздник переименовали в праздник День защитников и защитниц Украины.

Ежегодно, 14 октября, в великий церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы, в Украине отмечается еще один не менее праздник — День защитника. Также в этот день празднуется и День украинского казачества.

День защитника Украины является государственным праздником, а это значит, что украинцы получат дополнительный выходной.

Праздник Дня защитника Украины достаточно молодо праздник. Он был установлен указом президента Петра Порошенко в 2014 году на замену 23 февраля, когда в России отмечают Дня Защитника Отечества. А с 2015 года он также является официальным выходным днем.

Отметим, что дата празднования 14 октября была выбрана неслучайно. Помимо дня украинского казачества, считается, что в этот день была основана Украинская повстанческая армия (УПА).

В июле 2021 года за инициативы депутата Марины Бардиной, Верховная Рада Украины приняла решение о переименовании Дня защитника Украины в День защитников и защитниц Украины. Таким образом праздник перестал касаться только мужчин, ведь сейчас в ВСУ служат очень много женщин, которые также заслуживают на почести.

Праздник был переименован с целью чествования мужества и героизма не только мужчин, но и женщин

Ранее "Телеграф" писал о то, что Минкульт выдвинул инициативу об отмене дополнительных выходных дней на 8 марта и 1 мая и их переносе, если праздник и так уже выпадает на выходной день.