Отдохнем 4 дня подряд: когда украинцев в октябре ждут длинные выходные

День защитника Украины в октябре подарит нам дополнительный выходной.

В следующем месяце украинцев ждет очень приятное событие — мы будем отдыхать целых четыре дня подряд. Причиной тому — День защитника Украины, который ежегодно отмечают 14 октября.

В 2021-м году День защитника Украины выпадает на четверг, в связи с чем пятница, 15 октября, также будет нерабочей. Правда, отработать этот день все же придется в субботу, 23 октября.

Выходные в октябре

Всего же в октябре будет 11 выходных дней.

К слову, в октябре мы также отметим еще один важный для всех украинцев праздник — День учителя. В этом году дата празднования приходится на 3 октября.

Ранее "Телеграф" писал о то, что Минкульт выдвинул инициативу об отмене дополнительных выходных дней на 8 марта и 1 мая и их переносе, если праздник и так уже выпадает на выходной день. В Минкульте отметили, что это стандартная для Европы практика, которая однако не коснется пяти других популярных праздников. К ним относятся: католическое Рождество, Новый год, Рождество по православному церковному календарю, Пасха и Троица.