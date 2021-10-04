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День захисника України 2021: коли відзначаємо, історія свята

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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День захисника України 2021 Новина оновлена 04 жовтня 2021, 09:23
День захисника України 2021

У 2021 році свято перейменували в День захисників і захисниць України.

Щорічно, 14 жовтня, в велике церковне свято Покрову Пресвятої Богородиці, в Україні відзначається ще одне не менш важливе свято — День захисника. Також в цей день святкується і День українського козацтва.

День захисника України є державним святом, а це значить, що українці отримають додатковий вихідний.

Свято Дня захисника України досить молоде свято. Воно було встановлене указом президента Петра Порошенка в 2014 році на заміну 23 лютого, коли в Росії відзначають Дня Захисника Вітчизни. А з 2015 року воно також є офіційним вихідним днем.

Відзначимо, що дата відзначення 14 жовтня була обрана не випадково. Крім дня українського козацтва, вважається, що в цей день була заснована Українська повстанська армія (УПА).

У липні 2021 роки за ініціативи депутата Марини Бардіної, Верховна Рада України прийняла рішення про перейменування Дня захисника України в День захисників і захисниць України. Таким чином свято перестало стосуватися тільки чоловіків, адже зараз в ЗСУ служать дуже багато жінок, які також заслуговують на шану.

Свято було перейменовано з метою вшанування мужності і героїзму не тільки чоловіків, а й жінок
Свято було перейменовано з метою вшанування мужності і героїзму не тільки чоловіків, а й жінок

Раніше "Телеграф" писав про те, що Мінкульт висунув ініціативу про скасування додаткових вихідних днів на 8 березня і 1 травня і їх перенесення, якщо свято і так вже випадає на вихідний день.

Теги:
#Свято #День захисника України #День захисника
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