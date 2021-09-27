Відпочинемо 4 дні поспіль: коли на українців у жовтні чекають довгі вихідні

День захисника України в жовтні подарує нам додатковий вихідний.

В наступному місяці на українців чекає дуже приємна подія — ми будемо відпочивати цілих чотири дні поспіль. Причиною тому — День захисника України, який щорічно відзначають 14 жовтня.

В 2021-му році День захисника України випадає на четвер, у зв’язку з чим п’ятниця, 15 жовтня, також буде неробочою. Правда, відпрацювати цей день все ж доведеться в суботу, 23 жовтня.

Вихідні в жовтні

Всього ж в жовтні буде 11 вихідних днів.

До слова, в жовтні ми також відзначимо ще один важливий для всіх українців свято — День учителя. Цього року дата святкування припадає на 3 жовтня.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Мінкульт висунув ініціативу про скасування додаткових вихідних днів на 8 березня і 1 травня і їх перенесення, якщо свято і так вже випадає на вихідний день. У Мінкульті відзначили, що це стандартна для Європи практика, яка однак не торкнеться п’яти інших популярних свят. До них відносяться: католицьке Різдво, Новий рік, Різдво за православним церковним календарем, Великдень і Трійця.