Как работают банки в Украине 14-15 октября: список

Многие отделения уходят на выходные.

В Украине с 14 по 17 октября запланированы длинные выходные из-за празднования Дня защитников и защитниц Украины. Нацбанк рекомендовал финансовым учреждениям обеспечить бесперебойное получение денег в банкоматах в эти дни.

Об этом сообщается на странице регулятора в соцсетях.

НБУ предложил банкам возможность работать через кассы 15 октября, но без открытия банковского дня. Все межбанковские переводы в системе НБУ проведут ближайшим понедельником. Накануне праздника многие отделения банков сократили рабочий день.

Как будет работать Приватбанк 14 и 15 октября

Приватбанк, как государственный банк в четверг и пятницу работать не будет. Для клиентов будут доступны банкоматы и служба поддержки — сообщили на горячей линии банка.

23 октября, день когда госучреждения отрабатывают за 15 октября, Приватбанк будет работать по графику пятницы.

Как будет работать Альфабанк

В Альфабанке в среду накануне праздника объявили про сокращенный рабочий день.

13 октября почти все отделения будут работать на час меньше.

14 и 15 октября — нерабочие дни, кроме отделений в торговой сети "Эпицентр". Они также будут работать и в субботу, 16 октября. Кроме них откроют только одно отделение — №4 в Киеве.

23 октября банк будет работать по графику пятницы.

Как будет работать Raiffeisen банк

13 октября в банке рабочий день сокращают на один час.

14-17 октября — выходные дни.

В дальнейшем банк будет работать по стандартному графику.

В государственном Ощадбанке на горячей линии сообщили, что график работы отделений следует уточнять непосредственно по телефону конкретного учреждения. Согласно имеющимся данным в государственные выходные — 14-15 октября они работать не будут.

Ранее "Телеграф" рассказывал как будут работать почтовые службы в выходные.