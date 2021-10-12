Укр

Как работают банки в Украине 14-15 октября: список

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
17
Кассы банков будут закрыты. Новость обновлена 12 октября 2021, 13:02
Кассы банков будут закрыты.

Многие отделения уходят на выходные.

В Украине с 14 по 17 октября запланированы длинные выходные из-за празднования Дня защитников и защитниц Украины. Нацбанк рекомендовал финансовым учреждениям обеспечить бесперебойное получение денег в банкоматах в эти дни.

Об этом сообщается на странице регулятора в соцсетях.

НБУ предложил банкам возможность работать через кассы 15 октября, но без открытия банковского дня. Все межбанковские переводы в системе НБУ проведут ближайшим понедельником. Накануне праздника многие отделения банков сократили рабочий день.

Как будет работать Приватбанк 14 и 15 октября

Приватбанк, как государственный банк в четверг и пятницу работать не будет. Для клиентов будут доступны банкоматы и служба поддержки — сообщили на горячей линии банка.

23 октября, день когда госучреждения отрабатывают за 15 октября, Приватбанк будет работать по графику пятницы.

Как будет работать Альфабанк

В Альфабанке в среду накануне праздника объявили про сокращенный рабочий день.

  • 13 октября почти все отделения будут работать на час меньше.
  • 14 и 15 октября — нерабочие дни, кроме отделений в торговой сети "Эпицентр". Они также будут работать и в субботу, 16 октября. Кроме них откроют только одно отделение — №4 в Киеве.
  • 23 октября банк будет работать по графику пятницы.

Как будет работать Raiffeisen банк

  • 13 октября в банке рабочий день сокращают на один час.
  • 14-17 октября — выходные дни.
  • В дальнейшем банк будет работать по стандартному графику.

В государственном Ощадбанке на горячей линии сообщили, что график работы отделений следует уточнять непосредственно по телефону конкретного учреждения. Согласно имеющимся данным в государственные выходные — 14-15 октября они работать не будут.

Ранее "Телеграф" рассказывал как будут работать почтовые службы в выходные.

Теги:
#Альфа-банк #Райффайзенбанк #Приват Банк
Объединение "ЛНР" и "ДНР" невыгодно Москве - выгоднее иметь под контролем два потенциальных субъекта переговорного процесса, а не один.
Политика
Путину нужны и "ДНР", и "ЛНР", Кремль не допустит их объединения - Георгий Тука
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Объединение "ЛНР" и "ДНР" невыгодно Москве - выгоднее иметь под контролем два потенциальных субъекта переговорного процесса, а не один.
Путину нужны и "ДНР", и "ЛНР", Кремль не допустит их объединения - Георгий Тука
Дата публикации
Категория
Коронавирус - данные за вторник, 12 октября
Более 300 умерших за сутки: статистика коронавируса в Украине 12 октября
Дата публикации
Категория
Кадр из видеоконференции Германии, Украины и Франции.
Макрон анонсировал скорую встречу в Нормандском формате: подробности
Дата публикации
Категория
Отопительный сезон начинается с проблем
Тарифы на коммуналку растут, несмотря на обещания Зеленского: как Украина входит в отопительный сезон
Дата публикации
Категория
Поезд
В Украине вводят ограничения на поездки между областями: кого это коснется