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Українців чекають довгі вихідні: коли відпочиватимемо чотири дні поспіль

Автор
Тетяна Кармазіна
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Українці будуть відпочивати від роботи з 14 по 17 жовтня включно Новина оновлена 10 жовтня 2021, 14:17
Українці будуть відпочивати від роботи з 14 по 17 жовтня включно

14 жовтня в Україні відзначається цілих три свята

У четвер, 14 жовтня, українці відзначаються відразу три важливих свята — це День захисників і захисниць України, День українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці.

День захисників України є державним святом, а це означає, що громадяни отримають додатковий вихідний. Так як свято випадає на середину робочого тижня, було прийнято рішення про перенесення робочого дня з п’ятниці, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня.

Таким чином, українці отримають продовжені вихідні, які йтимуть чотири дні поспіль — з четверга, 14 жовтня, до неділі, 17 жовтня. При цьому робочий час в день напередодні свята, в середу, 13 жовтня, буде скорочено на 1 годину.

Коли вихідні в жовтні — календар
Коли вихідні в жовтні — календар

Нагадаємо, що до свята захисників і захисниць України запустять додаткові поїзди. Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці". Нові рейси курсуватимуть цілий тиждень — з 12 по 18 жовтня.

Додамо, що з четверга 14 жовтня по неділю 17 жовтня українські синоптики обіцяють суху погоду. Але на саму Покрову можливі опади у вигляді дощу в північних регіонах.

Теги:
#Свята #Покров Пресвятої Богородиці #День українського козацтва #календарі #День захисників і захисниць України
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