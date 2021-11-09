Аферисты позвонили уже через два часа: клиент "ПриватБанка" пожаловался на слив данных

Мужчина получил новую карту и практически сразу ему позвонили, чтобы узнать личные данные

Клиент "ПриватБанка" рассказал, как спустя несколько часов после посещения банка мошенники попытались узнать его данные. Об этом он сообщил на сайте "Минфин".

По его словам, в понедельник, 8 ноября около 9:30 он обратился в отделение банка в городе Кропивницкий, чтобы ему перевыпустили карту. Прошло меньше трех часов и ему позвонили якобы из службы безопасности банка. Пользователь с никнеймом "yporokh" рассказал, что по телефону назвали его фамилию, имя и отчество, рассказали, что он в этот день посещал отделение и пытался совершить платеж на адрес известного интернет-магазина. При этом мужчина отмечает, что не понимает, откуда звонившие получили такие данные.

"ПриватБанк" ответил на обращение спустя 30 минут. В комментарии сотрудники финучреждения отмечают, что не знают, откуда у мошенников может быть номер телефона их клиента и почему они решили позвонить именно сейчас. Кроме того, в банке напомнили, что людям, которые пользуются банковскими услугами, стоит быт осторожными и ни в коем случае не сообщать третьим лицам свои банковские данные.

Напомним, у клиента "ПриватБанка" исчезли деньги во время пополнения карты. Мужчина внес деньги через терминал, но операция оказалась неуспешной из-за внезапного отключения электроэнергии. Терминал отключился в то время, когда операция еще не была завершена. В итоге 3000 гривен на карту не были зачислены.