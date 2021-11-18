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Рада зробила крок до видачі "Вовиної тисячі": на скільки українців вистачить грошей

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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На виплати щепленим, які анонсував Зеленський, може знадобитися близько 15 млрд грн Новина оновлена 18 листопада 2021, 13:13
На виплати щепленим, які анонсував Зеленський, може знадобитися близько 15 млрд грн

Нардепи ухвалили законопроект за основу

У четвер, 18 листопада, нардепи ухвалили у першому читанні законопроект, який у народі вже прозвали "Вовиною тисячею". Він передбачає, що всім щепленим від коронавірусу українцям з 19 грудня почнуть виділяти по 1000 грн.

Про це із зали засідань передає кореспондент "Телеграфа".

У першому читанні свої "за" віддали 285 парламентаріїв. Планується, що буде ще одне голосування, на якому збільшать доходну частину бюджету ще на 3 млрд грн у 2022 році.

Разом сумарно на початок наступного року планується виділити 6 млрд., що вистачить на 6 млн. українців, хоча кількість щеплених на момент виходу новини вже становить 9,2 млн. осіб.

Навіть за підрахунками пропрезидентської партії "Слуга народу", на той час може знадобитися вже не 6, а 15 млрд грн.

Нагадаємо, щоб вакцинувати якнайбільше українців від коронавірусу, президент Володимир Зеленський ініціював акцію з виплати матеріальної винагороди за щеплення, яка вже отримала назву "Вовина тисяча". Витратити нараховані у "Дії" гроші можна не на все: на спорт, подорожі чи те, що підтримає малий та середній бізнес в Україні. В уряді кажуть, що по 1000 грн отримають абсолютно всі щеплені двома дозами вакцини проти коронавірусу українці.

Теги:
#Виплати #Вакцинація #Володимир Зеленський #ДІЯ
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