Як зробити сертифікат про вакцинацію в Україні

Отримати важливий у наші дні документ не так вже й складно.

Попри те, що вчені кажуть, що Україна пройшла пік нової хвилі епідемії COVID-19, щоденні коронавірусні зведення продовжують показувати високі цифри нових випадків хвороби та госпіталізацій. На тлі цього в МОЗ, передбачаючи виходи низки областей із "червоної зони", заговорили про те, що контроль за дотриманням обмежень та наявністю сертифікатів вакцинації у "жовтих зонах" буде посилено.

Зокрема, документи про вакцинацію перевірятимуть особливо ретельно, шляхом зчитування QR-кодів.

Втім, за останні місяці процедура отримання відповідних сертифікатів трохи спростилася, а тому для вакцинованих українців нові обмеження проблеми становити не повинні.

Як можна отримати сертифікат вакцинації.

Безумовно найзручнішим способом отримати цей документ є додаток "Дія". На початку листопада Мінцифри значно спростило процедуру їх отримання, і якщо раніше цей спосіб був доступний виключно власникам біометричних паспортів (внутрішніх чи закордонних), то тепер цією функцією можуть скористатися навіть власники паспортів старого зразка – так званих "книжечок".

Щодо самого процесу, то він практично не змінився:

встановіть програму "Дія" на свій смартфон через Appstore або Google Play ;

увійдіть до нього, використовуючи Bank ID або за допомогою програми вашого банку;

якщо ви ще не отримали свій сертифікат, то відразу ж після входу вам запропонують додати його, однак, як варіант, все ще можна натиснути на "Документи" — "COVID-сертифікати";

після цього ви зможете вибрати який саме сертифікат ви хочете отримати, адже тепер у додатку доступні також документи про перенесену хворобу ;

дайте згоду на обробку персональної інформації.

Якщо інформація про отримання щеплень є в медичних реєстрах, сертифікат буде згенерований за пару хвилин.

Для тих, хто хоче мати документ у паперовій версії, варто звернутися до сімейного лікаря або ж скористатися порталом "Дія".

Якщо на порталі ви вперше, варто спочатку зареєструватися.

Після входу на портал варто знайти в списку "послуги" пункт "здоров’я", а у списку, що відкрився, вибрати "COVID-сертифікат про вакцинацію" і дати згоду на передачу персональної інформації.

Якщо все пройшло успішно, документ згенерується менше ніж за 10 хвилин. Після цього він буде доступний у меню "послуги" — "отримані документи".

Сам документ є файлом у форматі PDF, який можна роздрукувати на принтері, при цьому можна друкувати в чорно-білому кольорі. Головне, щоб на ньому було чітко видно QR-код.

Як повідомлялося раніше, з 9 грудня в Україні буде розширено список категорій громадян, для яких проходження вакцинації є обов’язковим. Вже скоро до них увійдуть співробітники підприємства центральної виконавчої влади, соціальні працівники та співробітники стратегічних підприємств.