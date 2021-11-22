Список професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19 розширять: хто і коли у нього увійде

Медпрацівників у оновлений список поки не внесли

В Україні з 9 грудня внесуть зміни у списки професій для обов’язкової вакцинації від коронавірусу. Щеплення стануть необхідністю для працівників закладів захисту дітей, підприємств критичної інфраструктури та деяких інших професій.

Про це у понеділок, 22 листопада, заявив голова МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу.

За його словами, у перелік професій обов’язкової вакцинації включать співробітників:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ з надання соціальних послуг, захисту прав дітей, реабілітаційних центрів;

підприємств, установ та організацій державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. У їх числі "Укрпошта" та "Укрзалізниця".

МОЗ закликає представників вищевказаних професій не зволікати з вакцинацією та не відкладати її на останній день, щоб уникнути проблем.

Детальний перелік професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19 читайте у матеріалі "Телеграфа".

Також ми писали, що вакцинація від COVID-19 може стати обов’язковою для медичних працівників.