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Список професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19 розширять: хто і коли у нього увійде

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Вакцинація в Україні Новина оновлена 22 листопада 2021, 12:12
Вакцинація в Україні

Медпрацівників у оновлений список поки не внесли

В Україні з 9 грудня внесуть зміни у списки професій для обов’язкової вакцинації від коронавірусу. Щеплення стануть необхідністю для працівників закладів захисту дітей, підприємств критичної інфраструктури та деяких інших професій.

Про це у понеділок, 22 листопада, заявив голова МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу.

За його словами, у перелік професій обов’язкової вакцинації включать співробітників:

  • підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
  • установ з надання соціальних послуг, захисту прав дітей, реабілітаційних центрів;
  • підприємств, установ та організацій державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. У їх числі "Укрпошта" та "Укрзалізниця".

МОЗ закликає представників вищевказаних професій не зволікати з вакцинацією та не відкладати її на останній день, щоб уникнути проблем.

Детальний перелік професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19 читайте у матеріалі "Телеграфа".

Також ми писали, що вакцинація від COVID-19 може стати обов’язковою для медичних працівників.

  • Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоровʼя має бути узгоджене з вашим лікарем.
Теги:
#МОЗ #Вакцинація #Віктор Ляшко #Коронавірус #Список професій
Вакцинація в Україні
Україна
Список професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19 розширять: хто і коли у нього увійде
Дата публікації
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Категорія
Вакцинація в Україні
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