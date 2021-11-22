Список професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19 розширять: хто і коли у нього увійде
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Медпрацівників у оновлений список поки не внесли
В Україні з 9 грудня внесуть зміни у списки професій для обов’язкової вакцинації від коронавірусу. Щеплення стануть необхідністю для працівників закладів захисту дітей, підприємств критичної інфраструктури та деяких інших професій.
Про це у понеділок, 22 листопада, заявив голова МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу.
За його словами, у перелік професій обов’язкової вакцинації включать співробітників:
- підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- установ з надання соціальних послуг, захисту прав дітей, реабілітаційних центрів;
- підприємств, установ та організацій державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. У їх числі "Укрпошта" та "Укрзалізниця".
МОЗ закликає представників вищевказаних професій не зволікати з вакцинацією та не відкладати її на останній день, щоб уникнути проблем.
Детальний перелік професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19 читайте у матеріалі "Телеграфа".
Також ми писали, що вакцинація від COVID-19 може стати обов’язковою для медичних працівників.
- Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоровʼя має бути узгоджене з вашим лікарем.
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