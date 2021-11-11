Вакцинація від COVID-19 для медиків може стати обов’язковою: що відомо

У список також можуть потрапити працівники органів місцевого самоврядування

Перелік професій обов’язкової вакцинації планують знову розширити — місяць на щеплення дали соцпрацівникам та співробітникам стратегічних підприємств, але зовсім скоро список може поповнитися ще й медиками.

Про це у четвер, 11 листопада, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу.

За його словами, Міністерство охорони здоров’я направило ініціативу щодо чергового розширення списку професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19 на громадське обговорення та погодження з іншими міністерствами.

Цього разу вакцинація може стати обов’язковою для працівників:

лікарень та поліклінік державної та комунальної форми власності;

органів місцевого самоврядування;

комунальних підприємств та організацій у територіальних громадах.

Нагадаємо, що з 8 листопада невакциновані від коронавірусу співробітники шкіл та держслужбовці втратили можливість ходити на роботу.

Також ми писали, що зовсім скоро вакцинація від COVID-19 може стати обов’язковою для працівників закладів захисту прав дітей, сфери соціальних послуг.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що є низка протипоказань для вакцинації, які дають відстрочення обов’язкового щеплення.