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Вакцинація від COVID-19 для медиків може стати обов’язковою: що відомо

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Вакцинація в Україні Новина оновлена 11 листопада 2021, 16:24
Вакцинація в Україні

У список також можуть потрапити працівники органів місцевого самоврядування

Перелік професій обов’язкової вакцинації планують знову розширити — місяць на щеплення дали соцпрацівникам та співробітникам стратегічних підприємств, але зовсім скоро список може поповнитися ще й медиками.

Про це у четвер, 11 листопада, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу.

За його словами, Міністерство охорони здоров’я направило ініціативу щодо чергового розширення списку професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19 на громадське обговорення та погодження з іншими міністерствами.

Цього разу вакцинація може стати обов’язковою для працівників:

  • лікарень та поліклінік державної та комунальної форми власності;
  • органів місцевого самоврядування;
  • комунальних підприємств та організацій у територіальних громадах.

Нагадаємо, що з 8 листопада невакциновані від коронавірусу співробітники шкіл та держслужбовці втратили можливість ходити на роботу

Також ми писали, що зовсім скоро вакцинація від COVID-19 може стати обов’язковою для працівників закладів захисту прав дітей, сфери соціальних послуг.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що є низка протипоказань для вакцинації, які дають відстрочення обов’язкового щеплення.

Теги:
#Україна #МОЗ #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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