Невакциновані чиновники та педагоги відсьогодні не зможуть потрапити на роботу: подробиці
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Для допуску на роботу необхідна хоча б одна доза вакцини від COVID-19
Невакциновані від коронавірусу педагоги, чиновники, співробітники закладів освіти з понеділка, 8 листопада, не зможуть потрапити на роботу. Все тому, що набрав чинності наказ Кабміну, за яким співробітники з обов’язкового списку вакцинації, які не зробили COVID-вакцину, мають бути відсторонені.
Про це повідомляє "Телеграф", спираючись на дані Міністерства охорони здоров’я.
Кого усунуть від роботи?
З понеділка, 8 листопада, роботодавці не зможуть допускати до роботи співробітників, які ухиляються від вакцинації без поважних на це причин.
Наразі обов’язково щеплення від COVID-19 мають зробити:
- працівники центральних органів виконавчої влади разом з територіальними підрозділами;
- співробітники державних адміністрацій та їх підрозділів;
- викладачі та співробітники закладів вищої, професійної, середньої, дошкільної та позашкільної, спеціальної освіти.
Допуском до роботи слугуватиме навіть одна доза вакцини від коронавірусу, якщо її немає — працівника усувають без збереження заробітної плати.
Додамо, що найближчим часом список професій обовʼязкової вакцинації мають розширити. Зокрема, МОЗ планує включити у нього працівників сфери соціальних послуг, закладів захисту прав дітей та реабілітаційних центрів, працівників об’єктів критичної інфраструктури.
Хто не потрапить під усунення?
- Громадяни з абсолютними протипоказаннями для щеплення коронавірусом з 8 листопада зможуть отримати довідку у сімейного лікаря про це, після чого їх автоматично допустять до роботи.
- У випадку, якщо вам тимчасово не можна щеплюватися, також можна буде отримати відповідну довідку, але вона матиме конкретний термін дії, після виходу якого необхідно буде зробити COVID-щеплення.
- Люди з першою дозою щеплення.
- Люди, які перехворіли на коронавірус. Свідоцтво про це найближчим часом має з’явитись у додатку "Дія".
Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україну доставили нову партію американських вакцин Moderna.
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