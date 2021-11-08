Невакциновані чиновники та педагоги відсьогодні не зможуть потрапити на роботу: подробиці

Для допуску на роботу необхідна хоча б одна доза вакцини від COVID-19

Невакциновані від коронавірусу педагоги, чиновники, співробітники закладів освіти з понеділка, 8 листопада, не зможуть потрапити на роботу. Все тому, що набрав чинності наказ Кабміну, за яким співробітники з обов’язкового списку вакцинації, які не зробили COVID-вакцину, мають бути відсторонені.

Про це повідомляє "Телеграф", спираючись на дані Міністерства охорони здоров’я.

Кого усунуть від роботи?

З понеділка, 8 листопада, роботодавці не зможуть допускати до роботи співробітників, які ухиляються від вакцинації без поважних на це причин.

Наразі обов’язково щеплення від COVID-19 мають зробити:

працівники центральних органів виконавчої влади разом з територіальними підрозділами;

співробітники державних адміністрацій та їх підрозділів;

викладачі та співробітники закладів вищої, професійної, середньої, дошкільної та позашкільної, спеціальної освіти.

Допуском до роботи слугуватиме навіть одна доза вакцини від коронавірусу, якщо її немає — працівника усувають без збереження заробітної плати.

Додамо, що найближчим часом список професій обовʼязкової вакцинації мають розширити. Зокрема, МОЗ планує включити у нього працівників сфери соціальних послуг, закладів захисту прав дітей та реабілітаційних центрів, працівників об’єктів критичної інфраструктури.

Хто не потрапить під усунення?

Громадяни з абсолютними протипоказаннями для щеплення коронавірусом з 8 листопада зможуть отримати довідку у сімейного лікаря про це, після чого їх автоматично допустять до роботи.

У випадку, якщо вам тимчасово не можна щеплюватися, також можна буде отримати відповідну довідку, але вона матиме конкретний термін дії, після виходу якого необхідно буде зробити COVID-щеплення.

Люди з першою дозою щеплення.

Люди, які перехворіли на коронавірус. Свідоцтво про це найближчим часом має з’явитись у додатку "Дія".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україну доставили нову партію американських вакцин Moderna.