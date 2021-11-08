Невакцинированные чиновники и педагоги с сегодняшнего дня не смогут попасть на работу: подробности

Для допуска на работу необходима хотя бы одна доза вакцины COVID-19

Невакцинированные от коронавируса педагоги, чиновники, сотрудники учебных заведений с понедельника, 8 ноября, не смогут попасть на работу. Все потому, что вступил в силу приказ Кабмина, по которому сотрудники из обязательного списка вакцинации, не сделавшие COVID-вакцину, должны быть отстранены.

Об этом сообщает "Телеграф", опираясь на данные Министерства здравоохранения.

Кого отстранят от работы?

С понедельника, 8 ноября, работодатели не смогут допускать к работе сотрудников, уклоняющихся от вакцинации без уважительных причин.

Обязательно прививки от COVID-19 должны сделать:

работники центральных органов исполнительной власти вместе с территориальными подразделениями;

сотрудники государственных администраций и их подразделений;

преподаватели и сотрудники учреждений высшего, профессионального, среднего, дошкольного и внешкольного, специального образования.

Допуском к работе будет даже одна доза вакцины от коронавируса, если ее нет — работника устраняют без сохранения заработной платы.

Добавим, что в ближайшее время список профессий обязательной вакцинации должен быть расширен. В частности, Минздрав планирует включить в него работников сферы социальных услуг, учреждений по защите прав детей и реабилитационных центров, работников объектов критической инфраструктуры.

Кто не попадет под устранение?

Граждане с абсолютными противопоказаниями для прививки коронавирусом с 8 ноября смогут получить справку у семейного врача об этом, после чего их автоматически допустят к работе.

В случае, если вам временно нельзя прививаться, также можно будет получить соответствующую справку, но она будет иметь конкретный срок действия, после выхода которого необходимо будет сделать прививку от COVID.

Люди с первой дозой прививки.

Люди, переболевшие коронавирусом. Свидетельство об этом в ближайшее время должно появиться в приложении "Дия".

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украину была доставлена новая партия американских вакцин Moderna.