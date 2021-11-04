Списки снова расширят: для каких профессий вакцинация от коронавируса станет обязательной

Список профессий должны обновить в ближайшее время

В Украине перечень профессий, подпадающих под обязательную вакцинацию от коронавируса, снова должны расширить. В него Минздрав планирует внести работников учреждений защиты прав детей и некоторые другие профессии.

Такими планами в четверг, 4 ноября, поделился главный санврач страны Игорь Кузин во время брифинга.

По его словам, в перечень профессий, для которых вакцинация станет обязательной внесут работников:

сферы социальных услуг;

заведений защиты прав детей, реабилитационных центров;

предприятий, учреждений, организаций, включенных в перечень объектов критической инфраструктуры.

К слову, под последний пункт подпадает "Укрзализныця", которая недавно встряхнула в скандал с вакцинацией своих работников.

Санврач добавил, что приказ о расширении перечня сейчас проходит утверждение в центральных органах исполнительной власти.

Со списком профессий для обязательной вакцинации против коронавируса можно ознакомиться в материале "Телеграфа".

Также мы писали, что обязательную вакцинацию от коронавируса хотят ввести для работников учреждений регионального уровня.