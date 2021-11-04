Укр

Списки снова расширят: для каких профессий вакцинация от коронавируса станет обязательной

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
90
Вакцинация в Украине Новость обновлена 04 ноября 2021, 19:02
Вакцинация в Украине

Список профессий должны обновить в ближайшее время

В Украине перечень профессий, подпадающих под обязательную вакцинацию от коронавируса, снова должны расширить. В него Минздрав планирует внести работников учреждений защиты прав детей и некоторые другие профессии.

Такими планами в четверг, 4 ноября, поделился главный санврач страны Игорь Кузин во время брифинга.

По его словам, в перечень профессий, для которых вакцинация станет обязательной внесут работников:

  • сферы социальных услуг;
  • заведений защиты прав детей, реабилитационных центров;
  • предприятий, учреждений, организаций, включенных в перечень объектов критической инфраструктуры.

К слову, под последний пункт подпадает "Укрзализныця", которая недавно встряхнула в скандал с вакцинацией своих работников.

Санврач добавил, что приказ о расширении перечня сейчас проходит утверждение в центральных органах исполнительной власти.

Со списком профессий для обязательной вакцинации против коронавируса можно ознакомиться в материале "Телеграфа".

Также мы писали, что обязательную вакцинацию от коронавируса хотят ввести для работников учреждений регионального уровня.

Теги:
#Украина #Вакцинация #Министерство здравоохранения #Список професій
Марина Лазебная
Политика
В «Слуге народа» анонсируют отставку еще одного министра
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Марина Лазебная
В «Слуге народа» анонсируют отставку еще одного министра
Дата публикации
Категория
Новоиспеченные министры - Резников, Верещук, Рябикин и Свириденко
Рада махом обновила состав Кабмина: какие в Украине новые министры
Дата публикации
Категория
Будут ли украинцы платит больше из-за разборок за белорусскую электроэнергию?
Государство и Ахметов вступили в схватку из-за электроэнергии - пострадают ли украинцы?
Дата публикации
Категория
Гео Лерос
Гео Лерос жестом оскорбил Зеленского и Ермака (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Максим Галкин
Максим Галкин загремел в "черный список" Минкульта Украины