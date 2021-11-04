Списки снова расширят: для каких профессий вакцинация от коронавируса станет обязательной
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Список профессий должны обновить в ближайшее время
В Украине перечень профессий, подпадающих под обязательную вакцинацию от коронавируса, снова должны расширить. В него Минздрав планирует внести работников учреждений защиты прав детей и некоторые другие профессии.
Такими планами в четверг, 4 ноября, поделился главный санврач страны Игорь Кузин во время брифинга.
По его словам, в перечень профессий, для которых вакцинация станет обязательной внесут работников:
- сферы социальных услуг;
- заведений защиты прав детей, реабилитационных центров;
- предприятий, учреждений, организаций, включенных в перечень объектов критической инфраструктуры.
К слову, под последний пункт подпадает "Укрзализныця", которая недавно встряхнула в скандал с вакцинацией своих работников.
Санврач добавил, что приказ о расширении перечня сейчас проходит утверждение в центральных органах исполнительной власти.
Со списком профессий для обязательной вакцинации против коронавируса можно ознакомиться в материале "Телеграфа".
Также мы писали, что обязательную вакцинацию от коронавируса хотят ввести для работников учреждений регионального уровня.
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