В Украину доставили почти 3 миллиона доз вакцины Moderna (фото)

Помимо американской вакцины Украина получила 7,4 млн доз вакцин разных производителей

В Украину в воскресенье 7 ноября прибыла новая партия вакцин от коронавируса производства Moderna. Наша страна получила около 3 миллионов доз.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

Отмечается, что 2 930 300 доз американской вакцины доставил в Украину детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках COVAX, то есть вакцины наша страна получила бесплатно.

Вместе с вакциной Moderna ЮНИСЕФ доставил в Украину 7,4 миллиона доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac). Минздрав отмечает, что останавливаться поставки не будут.

Следует отметить, что по данным исследования ученых в Катаре, которое проводилось с 23 марта по 7 сентября 2021 года, американская вакцина Moderna (mRNA-1273) показала эффективность в предотвращении инфицирования штаммом "Дельта" в 73,1%, а в предотвращении тяжелого течения и смерти оказалась эффективной на 96,1%. Соответствующее исследование публиковал научный журнал "Nature".

Ранее "Телеграф" сообщал, что киевляне под Международным выставочным центром выстроились в огромную очередь, чтобы привиться от коронавируса.