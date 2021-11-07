В Украину доставили почти 3 миллиона доз вакцины Moderna (фото)
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Помимо американской вакцины Украина получила 7,4 млн доз вакцин разных производителей
В Украину в воскресенье 7 ноября прибыла новая партия вакцин от коронавируса производства Moderna. Наша страна получила около 3 миллионов доз.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.
Отмечается, что 2 930 300 доз американской вакцины доставил в Украину детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках COVAX, то есть вакцины наша страна получила бесплатно.
Вместе с вакциной Moderna ЮНИСЕФ доставил в Украину 7,4 миллиона доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac). Минздрав отмечает, что останавливаться поставки не будут.
Следует отметить, что по данным исследования ученых в Катаре, которое проводилось с 23 марта по 7 сентября 2021 года, американская вакцина Moderna (mRNA-1273) показала эффективность в предотвращении инфицирования штаммом "Дельта" в 73,1%, а в предотвращении тяжелого течения и смерти оказалась эффективной на 96,1%. Соответствующее исследование публиковал научный журнал "Nature".
Ранее "Телеграф" сообщал, что киевляне под Международным выставочным центром выстроились в огромную очередь, чтобы привиться от коронавируса.
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