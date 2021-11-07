В Україну доставили майже 3 мільйони доз вакцини Moderna (фото)
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Крім американської вакцини Україна отримала 7,4 млн доз вакцин різних виробників
В Україну у неділю, 7 листопада, прибула нова партія вакцин від коронавірусу виробництва Moderna. Наша країна отримала майже 3 мільйони доз.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України у Facebook.
Зазначається, що 2 930 300 доз американської вакцини доставив в Україну дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у рамках COVAX, тобто вакцини наша країна отримала безкоштовно.
Разом з вакциною Moderna ЮНІСЕФ доставив в Україну 7,4 мільйона доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac). МОЗ зазначає, що зупинятися поставки не будуть.
Варто зазначити, що за даними дослідження вчених у Катарі, яке проводилося з 23 березня по 7 вересня 2021 року американська вакцина Moderna (mRNA-1273) показала ефективність у запобіганні інфікуванню штамом "Дельта" у 73,1%, а у запобігання важкому перебігу та смерті виявилася ефективною на 96,1%. Відповідне дослідження публікував науковий журнал "Nature".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що кияни під Міжнародним виставковим центром вишикувалися у величезну чергу, щоб зробити щеплення від коронавірусу.
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