В Україну доставили майже 3 мільйони доз вакцини Moderna (фото)

Крім американської вакцини Україна отримала 7,4 млн доз вакцин різних виробників

В Україну у неділю, 7 листопада, прибула нова партія вакцин від коронавірусу виробництва Moderna. Наша країна отримала майже 3 мільйони доз.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України у Facebook.

Зазначається, що 2 930 300 доз американської вакцини доставив в Україну дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у рамках COVAX, тобто вакцини наша країна отримала безкоштовно.

Разом з вакциною Moderna ЮНІСЕФ доставив в Україну 7,4 мільйона доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac). МОЗ зазначає, що зупинятися поставки не будуть.

Варто зазначити, що за даними дослідження вчених у Катарі, яке проводилося з 23 березня по 7 вересня 2021 року американська вакцина Moderna (mRNA-1273) показала ефективність у запобіганні інфікуванню штамом "Дельта" у 73,1%, а у запобігання важкому перебігу та смерті виявилася ефективною на 96,1%. Відповідне дослідження публікував науковий журнал "Nature".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кияни під Міжнародним виставковим центром вишикувалися у величезну чергу, щоб зробити щеплення від коронавірусу.