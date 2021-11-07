"Червона" зона змушує: кияни зібрали велику чергу на вакцинацію в неділю (фото, відео)

Деякі охочі вакцинуватися зізнаються, що роблять щеплення через карантинні обмеження.

У неділю, 7 листопада, столиця, як і кілька попередніх тижнів, б’є рекорди відвідуваності центрів масової вакцинації. Кияни вишиковуються в багатометрові черги, чекаючи на своє щеплення.

Кореспондент "Телеграфа" побував біля Міжнародного виставкового центру, поспілкувавшись із людьми в одній із таких черг.

"Червона" зона робить свою справу — люди йдуть за щепленням

Варто зазначити, що багатолюдно біля МВЦ було від самого ранку. Попередньо повідомлялося про наявність черг як мінімум на дві вакцини – Pfizer та CoronaVac.

Нові охочі вакцинуватися з’являлися постійно

Загалом люди у черзі не надто охоче спілкувалися з журналістом. Хотілося б вірити, що причина у небажанні ймовірного поширення коронавірусної хвороби. Втім, це частково спростовується багатьма людьми, котрі перебувають у натовпі без захисної маски.

Черга вражає розмірами

Дехто з тих, кому кореспондентові "Телеграфа" вдалося розговорити, зізналися, що прийшли вакцинуватися, бо вважають — щеплення мають отримати всі.

Дехто приходив навіть із маленькими дітьми

За словами однієї із співрозмовниць нашого видання, у неї не вдавалося раніше вакцинуватися через сильну зайнятість на роботі. А щойно видався вільний день, то вона й прийшла до МВЦ за щепленням.

Дехто навіть у черзі на вакцинацію примудрився ходити без масок

На противагу цьому старший чоловік розповів "Телеграфу", що не надто вірить у хворобу, але вакцинуватись вирішив через введені обмеження. Насамперед, його турбує можливість проїзду у громадському транспорті.

Підрахувати точну кількість тих, хто прийшов до МВЦ на вакцинацію в неділю, 7 листопада, "на око" складно. Все тому, що незважаючи на відносно швидке просування черги, вона тривалий час не зменшувалась у розмірах — підходили все нові й нові люди.

Фото та відео: Ян Доброносов, "Телеграф".

Нагадаємо, раніше наше видання поділилося враженнями від перебування в одній з ковідних лікарень Харкова — фоторепортаж, що вийшов, не вимагає додаткових коментарів.