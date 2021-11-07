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"Красная" зона поджимает: киевляне собрали большую очередь на вакцинацию в воскресенье (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Несмотря на быстрое продвижение, очередь не слишком стремится уменьшиться Новость обновлена 07 ноября 2021, 12:38
Несмотря на быстрое продвижение, очередь не слишком стремится уменьшиться

Некоторые желающие вакцинироваться признаются, что делают прививку из-за карантинных ограничений

В воскресенье, 7 ноября, столица, как и несколько предыдущих недель, бьет рекорды по посещаемости центров массовой вакцинации. Киевляне выстраиваются в многометровые очереди, ожидая своей прививки.

Корреспондент "Телеграфа" побывал у Международного выставочного центра, пообщавшись с людьми в одной из таких очередей.

"Красная" зона делает свое дело — за прививкой сходятся люди
"Красная" зона делает свое дело — за прививкой сходятся люди

Стоит отметить, что многолюдно возле МВЦ было с самого утра. Предварительно сообщалось о наличии очередей как минимум на две вакцины — Pfizer и CoronaVac.

Новые желающие вакцинироваться появлялись постоянно
Новые желающие вакцинироваться появлялись постоянно

В целом люди в очереди не слишком охотно общались с журналистом. Хотелось бы верить, что причина — в нежелании вероятного распространения коронавирусной болезни. Впрочем, это частично опровергается многими людьми, находящимися в толпе без защитной маски.

Очередь впечатляет размерами
Очередь впечатляет размерами

Некоторые из тех, кому корреспонденту "Телеграфа" удалось разговорить, признались, что пришли вакцинироваться, потому что считают, что прививку должны получить все.

Некоторые приходили даже с маленькими детьми
Некоторые приходили даже с маленькими детьми

По словам одной из собеседниц нашего издания, у неё не удавалось раньше вакцинироваться по причине сильной занятости на работе. А как только выдался свободный день, так она и пришла в МВЦ за прививкой.

Некоторые даже в очереди на вакцинацию умудрились ходить без масок
Некоторые даже в очереди на вакцинацию умудрились ходить без масок

В противовес этому старший мужчина рассказал "Телеграфу", что не слишком верит в болезнь, но вакцинироваться пришел из-за введенных ограничений. В первую очередь, его беспокоит возможность проезда в общественном транспорте.

Подсчитать точное количество пришедших в МВЦ на вакцинацию в воскресенье, 7 ноября, "на глаз" сложно. Все потому, что несмотря на относительно быстрое продвижение очереди, она долгое время не уменьшалась в размерах — подходили все новые и новые люди.

Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф".

Напомним, ранее наше издание поделилось впечатлениями от пребывания в одной из ковидных больниц Харькова — получившийся фоторепортаж не требует дополнительных комментариев.

Теги:
#Киев #Очередь #Вакцинация #Коронавирус #МВЦ #Covid-19
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