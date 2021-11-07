"Красная" зона поджимает: киевляне собрали большую очередь на вакцинацию в воскресенье (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 136
Некоторые желающие вакцинироваться признаются, что делают прививку из-за карантинных ограничений
В воскресенье, 7 ноября, столица, как и несколько предыдущих недель, бьет рекорды по посещаемости центров массовой вакцинации. Киевляне выстраиваются в многометровые очереди, ожидая своей прививки.
Корреспондент "Телеграфа" побывал у Международного выставочного центра, пообщавшись с людьми в одной из таких очередей.
Стоит отметить, что многолюдно возле МВЦ было с самого утра. Предварительно сообщалось о наличии очередей как минимум на две вакцины — Pfizer и CoronaVac.
В целом люди в очереди не слишком охотно общались с журналистом. Хотелось бы верить, что причина — в нежелании вероятного распространения коронавирусной болезни. Впрочем, это частично опровергается многими людьми, находящимися в толпе без защитной маски.
Некоторые из тех, кому корреспонденту "Телеграфа" удалось разговорить, признались, что пришли вакцинироваться, потому что считают, что прививку должны получить все.
По словам одной из собеседниц нашего издания, у неё не удавалось раньше вакцинироваться по причине сильной занятости на работе. А как только выдался свободный день, так она и пришла в МВЦ за прививкой.
В противовес этому старший мужчина рассказал "Телеграфу", что не слишком верит в болезнь, но вакцинироваться пришел из-за введенных ограничений. В первую очередь, его беспокоит возможность проезда в общественном транспорте.
Подсчитать точное количество пришедших в МВЦ на вакцинацию в воскресенье, 7 ноября, "на глаз" сложно. Все потому, что несмотря на относительно быстрое продвижение очереди, она долгое время не уменьшалась в размерах — подходили все новые и новые люди.
Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф".
Напомним, ранее наше издание поделилось впечатлениями от пребывания в одной из ковидных больниц Харькова — получившийся фоторепортаж не требует дополнительных комментариев.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-