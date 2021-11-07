"Красная" зона поджимает: киевляне собрали большую очередь на вакцинацию в воскресенье (фото, видео)

Некоторые желающие вакцинироваться признаются, что делают прививку из-за карантинных ограничений

В воскресенье, 7 ноября, столица, как и несколько предыдущих недель, бьет рекорды по посещаемости центров массовой вакцинации. Киевляне выстраиваются в многометровые очереди, ожидая своей прививки.

Корреспондент "Телеграфа" побывал у Международного выставочного центра, пообщавшись с людьми в одной из таких очередей.

"Красная" зона делает свое дело — за прививкой сходятся люди

Стоит отметить, что многолюдно возле МВЦ было с самого утра. Предварительно сообщалось о наличии очередей как минимум на две вакцины — Pfizer и CoronaVac.

Новые желающие вакцинироваться появлялись постоянно

В целом люди в очереди не слишком охотно общались с журналистом. Хотелось бы верить, что причина — в нежелании вероятного распространения коронавирусной болезни. Впрочем, это частично опровергается многими людьми, находящимися в толпе без защитной маски.

Очередь впечатляет размерами

Некоторые из тех, кому корреспонденту "Телеграфа" удалось разговорить, признались, что пришли вакцинироваться, потому что считают, что прививку должны получить все.

Некоторые приходили даже с маленькими детьми

По словам одной из собеседниц нашего издания, у неё не удавалось раньше вакцинироваться по причине сильной занятости на работе. А как только выдался свободный день, так она и пришла в МВЦ за прививкой.

Некоторые даже в очереди на вакцинацию умудрились ходить без масок

В противовес этому старший мужчина рассказал "Телеграфу", что не слишком верит в болезнь, но вакцинироваться пришел из-за введенных ограничений. В первую очередь, его беспокоит возможность проезда в общественном транспорте.

Подсчитать точное количество пришедших в МВЦ на вакцинацию в воскресенье, 7 ноября, "на глаз" сложно. Все потому, что несмотря на относительно быстрое продвижение очереди, она долгое время не уменьшалась в размерах — подходили все новые и новые люди.

Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф".

Напомним, ранее наше издание поделилось впечатлениями от пребывания в одной из ковидных больниц Харькова — получившийся фоторепортаж не требует дополнительных комментариев.