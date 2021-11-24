Карантин стає жорсткішим: нові правила життя в "жовтій зоні"

В "жовтій зоні" наразі Кіровоградщина та Тернопільщина.

В Україні змінюються вимоги адаптивного карантину у "жовтих зонах" щодо коронавірусу. Ці заходи були вжиті попри спад захворюваності на коронавірус в останні дні. Кількість зайнятих ліжок з киснем у всіх регіонах знизилася і показник уже не потрапляє до норм "червоної зони". Але розслаблятися не варто – в Україні можливий повторний сплеск захворюваності.

Про це розповів голова МОЗ Віктор Ляшко на засіданні уряду.

Які зміни внесли до постанови:

громадські установи (культурні, спортивні, ресторани та інші) можуть працювати тільки якщо персонал та відвідувачі вакциновані від коронавірусу щонайменше однією дозою, за наявності негативного тесту або сертифіката про одужання

"жовті" сертифікати діятимуть місяць (30 днів) замість 120 днів

перевірка справжності сертифікатів у "Дії" посилиться — на вході до закладу мають зчитувати QR-код і відстежувати його дійсність

для власників бізнесу, у разі неналежних перевірок чи невиконання умов карантину, передбачено штраф від 34 000 до 170 000 грн.

В Україні лише дві області перебувають у "жовтій зоні" за коронавірусом. За даними МОЗ це Кіровоградська та Тернопільська.

Крім нових норм у них діє обов’язковий масочний режим, для масових заходів існує правило 1 людина на 4 кв.метри, для спортивних центрів застосовується правило 1 людина на 10 кв.метрів, у кіно та театрах зайняті може бути лише половина місць.

Нагадаємо, "жовту зону" в Україні запровадили ще наприкінці вересня.

Раніше "Телеграф" писав, що лікар спрогнозував ймовірний розвиток пандемії в Україні у 2022 році.