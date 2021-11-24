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Карантин стає жорсткішим: нові правила життя в "жовтій зоні"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Правила карантину у двох областях України зміняться.
Правила карантину у двох областях України зміняться.

В "жовтій зоні" наразі Кіровоградщина та Тернопільщина.

В Україні змінюються вимоги адаптивного карантину у "жовтих зонах" щодо коронавірусу. Ці заходи були вжиті попри спад захворюваності на коронавірус в останні дні. Кількість зайнятих ліжок з киснем у всіх регіонах знизилася і показник уже не потрапляє до норм "червоної зони". Але розслаблятися не варто – в Україні можливий повторний сплеск захворюваності.

Про це розповів голова МОЗ Віктор Ляшко на засіданні уряду.

Які зміни внесли до постанови:

  • громадські установи (культурні, спортивні, ресторани та інші) можуть працювати тільки якщо персонал та відвідувачі вакциновані від коронавірусу щонайменше однією дозою, за наявності негативного тесту або сертифіката про одужання
  • "жовті" сертифікати діятимуть місяць (30 днів) замість 120 днів
  • перевірка справжності сертифікатів у "Дії" посилиться — на вході до закладу мають зчитувати QR-код і відстежувати його дійсність
  • для власників бізнесу, у разі неналежних перевірок чи невиконання умов карантину, передбачено штраф від 34 000 до 170 000 грн.

В Україні лише дві області перебувають у "жовтій зоні" за коронавірусом. За даними МОЗ це Кіровоградська та Тернопільська.

Крім нових норм у них діє обов’язковий масочний режим, для масових заходів існує правило 1 людина на 4 кв.метри, для спортивних центрів застосовується правило 1 людина на 10 кв.метрів, у кіно та театрах зайняті може бути лише половина місць.

Нагадаємо, "жовту зону" в Україні запровадили ще наприкінці вересня.

Раніше "Телеграф" писав, що лікар спрогнозував ймовірний розвиток пандемії в Україні у 2022 році.

Теги:
#Карантин #Коронавірус #жовта зона
Правила карантину у двох областях України зміняться.
Україна
Карантин стає жорсткішим: нові правила життя в "жовтій зоні"
Дата публікації
Дата публікації
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Правила карантину у двох областях України зміняться.
Карантин стає жорсткішим: нові правила життя в "жовтій зоні"
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