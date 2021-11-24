Как сделать сертификат о вакцинации в Украине

Получить важный в наши дни документ не так уж и сложно.

Несмотря на то, что ученые говорят, что Украина прошла пик новой волны эпидемии COVID-19, ежедневные коронавирусные сводки продолжают показывать высокие цифры новых случаев болезни и госпитализаций. На фоне этого в Минздраве, предвидя скорые выходы ряда областей из "красной зоны", заговорили о том, что контроль за соблюдением ограничений и наличием сертификатов вакцинации в "желтых зонах" будет усилен.

В частности документы о вакцинации будут проверять особо тщательно, путем считывания QR-кодов.

Впрочем, за последние месяцы процедура получения соответствующих сертификатов слегка упростилась, а потому для вакцинированных украинцев новые ограничения проблемы составлять не должны.

Так как же можно получить сертификат вакцинации.

Безусловно наиболее удобным способом заполучить этот документ является приложение "Дия". В начале ноября Минцифры значительно упростило процедуру их получения, и если ранее этот способ был доступен исключительно владельцам биометрических паспортов (внутренних или заграничных), то теперь этой функцией могут воспользоваться даже владельцы паспортов старого образца — так называемых "книжечек".

Что касается самого процесса, то он практически не изменился:

установите приложение "Дия" на свой смартфон через Appstore или Google Play;

войдите в него, используя Bank ID или с помощью приложения вашего банка;

если у вы еще не получили свой сертификат, то сразу же после входа вам предложат добавить его, однако, как вариант, все еще можно нажать на "Документы" — "COVID-сертификаты";

после этого вы сможете выбрать какой именно сертификат вы хотите получить, ведь теперь в приложении доступны также документы о перенесенной болезни;

дайте соглашение на обработку персональной информации.

Если информация о получении прививок есть в медицинских реестрах, то сертификат будет сгенерирован за пару минут.

Для тех, кто хочет иметь документ в бумажной версии стоит обратиться к семейному врачу или же воспользоваться порталом "Дия".

Если на портале вы впервые, то стоит сперва зарегистрироваться.

После входа на портал стоит найти в списке "услуги" пункт "здоровье", а в открывшемся списке выбрать "COVID-сертификат о вакцинации" и дать согласие на передачу персональной информации.

Если все прошло успешно, то документ сгенерируется меньше чем за 10 минут. После этого он будет доступен в меню "услуги" — "полученные документы".

Сам документ представляет собой файл в формате PDF, который можно распечатать на принтере, при этом можно печатать в черно-белом цвете. Главное, чтобы на нем был четко виден QR-код.

Как сообщалось ранее, с 9 декабря в Украине будет расширен список категорий граждан, для которых прохождение вакцинации является обязательным. Уже скоро в их число войдут сотрудники предприятия центральной исполнительной власти, социальные работники и сотрудники стратегических предприятий.