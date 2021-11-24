Карантин становится жестче: новые правила жизни в "желтой зоне"

В "желтой зоне" сейчас Кировоградщина и Тернопольщина.

В Украине меняются требования адаптивного карантина в "желтых зонах" по коронавирусу. Эти меры были приняты несмотря на спад заболеваемости коронавирусом в последний дни. Количество занятых коек с кислородом во всех регионах снизилось и показатель уже не попадает в нормы "красной зоны". Но расслабляться не стоит — в Украине возможен повторный всплеск заболеваемости.

Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко на заседании правительства.

Какие изменения внесли в постановление:

общественные учреждения (культурные, спортивные, рестораны и другие) могут работать только если персонал и посетители вакцинированы от коронавируса минимум одной дозой, при наличии отрицательного теста или сертификата про выздоровление

"желтые" сертификаты будут действовать месяц (30 дней) вместо 120 дней

проверка подлинности сертификатов в "Дие" ужесточится — на входе в заведения должны будут считывать QR-код и отслеживать его действительность

для собственников бизнеса, в случае ненадлежащих проверок или не выполнения условий карантина, предусмотрен штраф от 34 000 до 170 000 грн.

В Украине всего две области находятся в "желтой зоне" по коронавирусу. По данным Минздрава это Кировоградская и Тернопольская.

Кроме новых норм в них действует обязательный масочный режим, для массовых мероприятий существует правило 1 человек на 4 кв.метра, для спортивных центров применяется правило 1 человек на 10 кв.метров, в кино и театрах заняты могут быть только половина мест.

Напомним, "желтую зону" в Украине ввели еще в конце сентября.

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