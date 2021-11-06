Сертификат о вакцинации через "Дию": как получить с паспортом-книжечкой

Запрос на получение документов о получении прививки весьма простой

Украинцы, имеющие паспорт-книжечку и желающие пользоваться сертификатом о вакцинации через приложение "Дия", наконец-то смогут получить такую возможность.

Детали объяснили в пресс-службе "Дии".

Ранее привилегией насчет сертификата в телефоне могли пользоваться лишь люди, имеющие биометрические документы — внутренний (ID-карту) или заграничный паспорт. Теперь же систему позволит "подтянуть" свидетельство о вакцинации даже тем, кто до сих пор использует паспорт в виде книжечки.

Для получения сертификата в мобильном человеку следует:

скачать или обновить до последней версии имеющееся на телефоне приложение "Дия";

зарегистрироваться/авторизироваться в нем с помощью BankID;

в разделе "Услуги" выбрать пункт "COVID-сертификаты", где нажать на кнопку "Получить сертификат";

согласиться с передачей данных с Электронной системы здравоохранения в "Дию".

При этом разработчики приложения предупреждают: рассчитывать на появление вашего паспорта-книжечки среди цифровых документов не стоит. Эта схема лишь помогает получить сертификаты в более доступной форме.

Будет ли действовать такая схема на документы о перенесенной болезни, которые тоже обещают добавить в "Дию", пока неизвестно.

Ранее же "Телеграф" рассказывал о том, что грозит украинцам, у которых при проверке в транспорте или заведении общепита не окажется сертификата о вакцинации.