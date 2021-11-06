Укр

Сертификат о вакцинации через "Дию": как получить с паспортом-книжечкой

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
165
Отныне "Дия" выдаст ваш сертификат даже на основе бумажного паспорта Новость обновлена 06 ноября 2021, 12:20
Отныне "Дия" выдаст ваш сертификат даже на основе бумажного паспорта

Запрос на получение документов о получении прививки весьма простой

Украинцы, имеющие паспорт-книжечку и желающие пользоваться сертификатом о вакцинации через приложение "Дия", наконец-то смогут получить такую возможность.

Детали объяснили в пресс-службе "Дии".

Ранее привилегией насчет сертификата в телефоне могли пользоваться лишь люди, имеющие биометрические документы — внутренний (ID-карту) или заграничный паспорт. Теперь же систему позволит "подтянуть" свидетельство о вакцинации даже тем, кто до сих пор использует паспорт в виде книжечки.

Для получения сертификата в мобильном человеку следует:

  • скачать или обновить до последней версии имеющееся на телефоне приложение "Дия";
  • зарегистрироваться/авторизироваться в нем с помощью BankID;
  • в разделе "Услуги" выбрать пункт "COVID-сертификаты", где нажать на кнопку "Получить сертификат";
  • согласиться с передачей данных с Электронной системы здравоохранения в "Дию".

При этом разработчики приложения предупреждают: рассчитывать на появление вашего паспорта-книжечки среди цифровых документов не стоит. Эта схема лишь помогает получить сертификаты в более доступной форме.

Будет ли действовать такая схема на документы о перенесенной болезни, которые тоже обещают добавить в "Дию", пока неизвестно.

Ранее же "Телеграф" рассказывал о том, что грозит украинцам, у которых при проверке в транспорте или заведении общепита не окажется сертификата о вакцинации.

Теги:
#Паспорт #Вакцинация #Сертификат #Коронавирус #ДИЯ #Covid-19 #COVID-сертификат
Концовка недели заставила Офис президента понервничать
Политика
Банковой объявили войну: чего ждать от новых проектов Авакова и Разумкова
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Концовка недели заставила Офис президента понервничать
Банковой объявили войну: чего ждать от новых проектов Авакова и Разумкова
Дата публикации
Категория
Андрей Шевченко недолго оставался без работы
Андрей Шевченко возглавит клуб из Серии А: что известно к этому времени
Дата публикации
Категория
Пока что снег ожидается только в Карпатах
В Украину идет первый снег: когда и где ждать осадков
Дата публикации
Категория
Коронавирус
Украина побила рекорд суточной смертности от коронавируса: данные Минздрава за 5 ноября
Дата публикации
Категория
Американцы обеспокоены присутствием войск РФ рядом с ОРДЛО
Россияне собрали на границах Украины масштабную группировку войск — Пентагон