Штрафовать будут всех: что грозит украинцам без ковид-сертификатов в транспорте или ресторане

Штраф в Украине за нарушение карантина предусмотрен немалый: от 17 000 грн

Пока в Одессе продолжают "охотиться" на водителей переполненных маршруток, которые нарушают карантин в разгар пандемии, в полиции предупреждают: штрафовать в Украине будут всех нарушителей "красных" зон. Админпротоколы будут составлять в отношении как водителей, так и пассажиров, которые сели в общественный транспорт без ковид-сертификата.

По информации "Страны", которая ссылается на МВД Украины, нарушителя, у которого нет отрицательного теста или сертификата о вакцинации, будут штрафовать не на месте, а по решению суда. Планируется, что протокол будут отправлять служителям Фемиды, которые и установят размер наказания: от 17000 до 34000 гривен.

Отметим, что немалый штраф светит и другим нарушителям карантина, которых поймают без тестов или сертификатов в ресторане, ТРЦ или другом общественном месте "красной" зоны.

Напомним, "Телеграф" собрал все самые важные рекомендации Минздрава и именитых врачей о том, что делать, а чего ни в коем случае нельзя в первые дни коронавируса.

Тем временем в Минздраве напоминают, что единственным действенным способом остановить распространение болезни была и остается вакцинация. В связи с этим ведомство запустило показательную социальную рекламу.