"Ковидовозки": в Одессе устроили охоту на переполненные маршрутки (видео)

Одесскую маршрутку №175 сравнили с банкой шпрот и высадили всех пассажиров

В Одессе 1 ноября началась "охота" на автобусы, водители которых, невзирая на сложную эпидобстановку и "лидерство" региона по количеству инфицированных за последние сутки, набивают транспорт битком.

По информации местных Телеграмм-каналов, одесский активист, увидев 175-ю маршрутку, "превращенную в банку шпрот", позвонил в полицию.

В результате, автобус остановили на Адмиральском проспекте и за "несоблюдение правил карантина" всех пассажиров попросили выйти. Сообщается, что подобных админпротоколов в отношении водителей за утро уже оформили несколько.

И если данные переполненные маршрутки, где не соблюдают правила карантина, в сети прозвали "ковидовозками", есть в Одессе и другой вид автобусов — так называемый "вакцинобус". В выходные на ул. Семена Палия здесь вакцинировали против коронавируса всех желающих. Впрочем, ажиотажа, как в обычном общественном транспорте, здесь, увы, не было.

Вакцинацию от коронавируса проводят прямо в одесском автобусе

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