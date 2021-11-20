У "Дії" з’явився сертифікат для перехворівших на COVID-19: як його отримати (відео)

У "Дію" додали ще один сертифікат.

У додатку та на порталі "Дія" з’явився сертифікат про одужання від COVID-19.

Про це йдеться в короткому відео з інструкцією про те, як його можна отримати. Його було розміщено на каналі сервісу Youtube.

Для початку необхідно увійти до програми або на вебпортал, після чого вибрати пункт про отримання ковід-сертифікатів, як це робиться при отриманні сертифіката вакцинації.

Однак тепер користувачеві буде запропоновано вибрати, який саме сертифікат хоче отримати. Далі процедура стандартна — треба вибрати документ, що цікавить, погодитися на передачу інформації та отримати його.

Зазначається, що сертифікат про одужання можна отримати лише якщо інформація про хворобу є у медичному реєстрі, а це означає, що про перенесену хворобу повинен знати лікар.

Отримати сертифікат можна буде після одужання, але не раніше ніж 15 днів після того, як лікар вніс інформацію про хворобу до реєстру.

Сам сертифікат діятиме протягом 105 днів з моменту внесення даних до реєстру або протягом 90 днів з настання дня можливості його отримати.

"Тобто чим пізніше ви його отримали, тим менше він діятиме", — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, нещодавно у "Дії" з’явилася можливість отримати сертифікати вакцинації навіть власникам паспорта-книжки.