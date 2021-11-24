Рус

Пік смертності від COVID-19 в Україні вже минув – НАН

Автор
Ольга Ганюкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
21
Кількість нових випадків COVID-19 зменшилась на 30% Новина оновлена 24 листопада 2021, 12:46
Кількість нових випадків COVID-19 зменшилась на 30%

Епідемія коронавірусу в Україні спадала за всіма показниками.

Експерти Національної академії наук заявили, що пік смертності від коронавірусу COVID-19 в Україні вже минув. 

Про це йдеться в прогнозі розвитку епідемії в Україні на 24 листопада — 7 грудня 2021 року.

Зазначається, що в останні два тижні епідемія спадала за всіма показниками.

У порівнянні з піковими значеннями, кількість позитивних ПЛР-тестів скоротилася на 53%, нових випадків поменшало на 30%, а добові госпіталізації зменшилися на 30%.

Пік смертності було пройдено 8-12 листопада.

Також наразі майже не залишилося лікарень, завантажених принаймні на 95%, тоді як два тижні тому в таких лікарнях перебували близько 10% пацієнтів.

Спадання захворюваності спостерігається в усіх регіонах України, крім Закарпатської та Кіровоградської областей.

Водночас у НАН прогнозують, що вже 7 грудня нових випадків COVID-19 буде близько 6 тисяч на добу.

Раніше керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко заявив, що чергова хвиля коронавірусу може накрити Україну вже у найближчий місяць — два.

 

Теги:
#Прогноз #НАН #Коронавірус
У Банилові, де жителі вийшли на протест, мешкає майже 4 тисячі людей.
В регіонах
Поверніть газ: у Чернівецькій області мешканці чотирьох сіл залишились без опалення (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У Банилові, де жителі вийшли на протест, мешкає майже 4 тисячі людей.
Поверніть газ: у Чернівецькій області мешканці чотирьох сіл залишились без опалення (відео)
Дата публікації
Категорія
Які продукти зросли у ціні в Україні
Чергове випробування для українців: які продукти та наскільки подорожчали у 2021 році
Дата публікації
Категорія
В Україні продовжує скорочуватися населення
Куди веде Україну демографічна криза: прогноз на 30 років
Дата публікації
Категорія
Українські артисти чимало заробляють у сових соцмережах
30 мінімальних зарплат за тиждень: розкрито заробітки українських зірок у Instagram
Дата публікації
Категорія
Сергій Дубров про вакцинацію в Україні
Лікар пояснив, чому смертність від COVID-19 в Україні зашкалює та що з цим робити