Пік смертності від COVID-19 в Україні вже минув – НАН

Епідемія коронавірусу в Україні спадала за всіма показниками.

Експерти Національної академії наук заявили, що пік смертності від коронавірусу COVID-19 в Україні вже минув.

Про це йдеться в прогнозі розвитку епідемії в Україні на 24 листопада — 7 грудня 2021 року.

Зазначається, що в останні два тижні епідемія спадала за всіма показниками.

У порівнянні з піковими значеннями, кількість позитивних ПЛР-тестів скоротилася на 53%, нових випадків поменшало на 30%, а добові госпіталізації зменшилися на 30%.

Пік смертності було пройдено 8-12 листопада.

Також наразі майже не залишилося лікарень, завантажених принаймні на 95%, тоді як два тижні тому в таких лікарнях перебували близько 10% пацієнтів.

Спадання захворюваності спостерігається в усіх регіонах України, крім Закарпатської та Кіровоградської областей.

Водночас у НАН прогнозують, що вже 7 грудня нових випадків COVID-19 буде близько 6 тисяч на добу.

Раніше керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко заявив, що чергова хвиля коронавірусу може накрити Україну вже у найближчий місяць — два.