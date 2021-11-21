Рус

До нового року ми можемо втратити офіційно ще 20000 українців - Тарас Жиравецький

Автор
Тарас Жиравецький Тарас Жиравецький
Дата публікації
Читать на русском
Автор
25
Госпіталь Новина оновлена 21 листопада 2021, 10:49
Госпіталь

Жодних конструктивних рішень щодо розв'язання цієї проблеми поки немає

Сьогодні ми хочемо, щоб пандемія зникала. Тому все просто — виконуємо вдвічі менше тестів і маємо не 20000, а 10000 нових випадків. Єдина проблема поки, що госпіталізацій 4000+ і летальність поки також майже 400 людей.

Що нас чекає? З відкриттям шкіл ми ризикуємо знову піднятись на пік і отримати ще більше госпіталізацій. Які альтернативи? Їх немає, тому нас чекає копіювання досвіду інших країн — обов‘язкова вакцинація дітей з 5 років та бустерна доза для тих хто вакцинувався раніше.

До нового року ми можемо втратити офіційно ще 20000 українців, але я не бачу, щоб на це хтось реагував і пропонував конструктивні рішення. Для чого вакцинувати мільйони дітей? Поки для мене це загадка, але я не здивуюсь, якщо у світі почнуть вакцинувати від ковіду з народження, бо як тоді захистити дітей менше 5 років, чому ми не думаємо про них? І що означає фраза "захистити" дітей, якщо практично усі діти хворіють легко і не потрапляють в лікарні?

Важливо! Матеріал має виключно інформаційний характер та не є закликом до дії. Будь-яке рішення щодо здоровʼя має бути узгоджене з вашим лікарем.

Радимо ознайомитися з рекомендаціями ВООЗ для населення у звʼязку з пандемією COVID-19А також з інформацією Міністерства охорони здоровʼя України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Україна #Вакцинація #Коронавірус #Діти #Covid-19
Алея Героїв Небесної Сотні у Києві
Київ
Як відзначають День Гідності та Свободи у Києві: ексклюзивний фоторепортаж
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Алея Героїв Небесної Сотні у Києві
Як відзначають День Гідності та Свободи у Києві: ексклюзивний фоторепортаж
Дата публікації
Категорія
Війська РФ
Авіаудари, артилерія та бронетанкові атаки: у розвідці назвали терміни наступу РФ на Україну
Дата публікації
Категорія
На вихідних кількість хворих завжди менша за реальну
Число госпіталізацій різко підскочило: яка ситуація з COVID-19 в Україні 21 листопада
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков у передачі "Вечір із Миколою Княжицьким"
Разумков та Порошенко: партнери чи ситуативні союзники
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Панічна атака: що це таке і як із нею боротися