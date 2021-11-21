Жодних конструктивних рішень щодо розв'язання цієї проблеми поки немає

Сьогодні ми хочемо, щоб пандемія зникала. Тому все просто — виконуємо вдвічі менше тестів і маємо не 20000, а 10000 нових випадків. Єдина проблема поки, що госпіталізацій 4000+ і летальність поки також майже 400 людей.

Що нас чекає? З відкриттям шкіл ми ризикуємо знову піднятись на пік і отримати ще більше госпіталізацій. Які альтернативи? Їх немає, тому нас чекає копіювання досвіду інших країн — обов‘язкова вакцинація дітей з 5 років та бустерна доза для тих хто вакцинувався раніше.

До нового року ми можемо втратити офіційно ще 20000 українців, але я не бачу, щоб на це хтось реагував і пропонував конструктивні рішення. Для чого вакцинувати мільйони дітей? Поки для мене це загадка, але я не здивуюсь, якщо у світі почнуть вакцинувати від ковіду з народження, бо як тоді захистити дітей менше 5 років, чому ми не думаємо про них? І що означає фраза "захистити" дітей, якщо практично усі діти хворіють легко і не потрапляють в лікарні?

Важливо! Матеріал має виключно інформаційний характер та не є закликом до дії. Будь-яке рішення щодо здоровʼя має бути узгоджене з вашим лікарем.

Радимо ознайомитися з рекомендаціями ВООЗ для населення у звʼязку з пандемією COVID-19. А також з інформацією Міністерства охорони здоровʼя України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків.