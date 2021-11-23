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Нова хвиля коронавірусу відбудеться незабаром: аналітик озвучив прогноз для України

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Ганиченко про нову хвилю COVID-19 Новина оновлена 23 листопада 2021, 08:07
Ганиченко про нову хвилю COVID-19

Стримати нову хвилю коронавірусу може лише черговий локдаун

На тлі останніх заяв МОЗ про нову можливу хвилю коронавірусу в Україні, експерти також зробили свій прогноз. На жаль, він виглядає не дуже втішно.

Як заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко в інтерв’ю "Новини.LIVE", чергова хвиля коронавірусу може накрити Україну вже у найближчий місяць — два.

За його словами, хвиля COVID-19 в Україні може статися через фактор повторного зростання, який раніше спостерігався в Європі. А це означає, що є ймовірність побачити початок нової хвилі вже до кінця цього року.

"Січневий локдаун на початку цього року зрушив початок хвилі на лютий. Якби його не було — вона почалася б у січні. Відповідно, якщо у нас не буде локдауну найближчим часом — зростання піде раніше ", — додав Ганиченко.

Експерт вважає, що на нову хвилю COVID-19 та її течію впливатимуть одразу кілька факторів. У їх числі: нові мутації, тривалість імунітету, вакцинація і можливість повторної вакцинації.

Ганиченко підкреслив, що якщо Україні вдасться уникнути нових мутацій коронавірусу та вирішити питання з бустерною дозою вакцини, то наступні хвилі будуть вже набагато меншими.

Раніше "Телеграф" повідомляв скільки коштів за поточний рік Україна витратила грошей на боротьбу з пандемією коронавірусу. Також ми проаналізували, куди можна було б спрямувати ці фінанси, якби не було пандемії.

  • Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоровʼя має бути узгоджене з вашим лікарем.
Теги:
#Україна #Нова хвиля #Коронавірус #Covid-19 #Юрій Ганіченко
Ганиченко про нову хвилю COVID-19
Україна
Нова хвиля коронавірусу відбудеться незабаром: аналітик озвучив прогноз для України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ганиченко про нову хвилю COVID-19
Нова хвиля коронавірусу відбудеться незабаром: аналітик озвучив прогноз для України
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