Нова хвиля коронавірусу відбудеться незабаром: аналітик озвучив прогноз для України

Стримати нову хвилю коронавірусу може лише черговий локдаун

На тлі останніх заяв МОЗ про нову можливу хвилю коронавірусу в Україні, експерти також зробили свій прогноз. На жаль, він виглядає не дуже втішно.

Як заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко в інтерв’ю "Новини.LIVE", чергова хвиля коронавірусу може накрити Україну вже у найближчий місяць — два.

За його словами, хвиля COVID-19 в Україні може статися через фактор повторного зростання, який раніше спостерігався в Європі. А це означає, що є ймовірність побачити початок нової хвилі вже до кінця цього року.

"Січневий локдаун на початку цього року зрушив початок хвилі на лютий. Якби його не було — вона почалася б у січні. Відповідно, якщо у нас не буде локдауну найближчим часом — зростання піде раніше ", — додав Ганиченко.

Експерт вважає, що на нову хвилю COVID-19 та її течію впливатимуть одразу кілька факторів. У їх числі: нові мутації, тривалість імунітету, вакцинація і можливість повторної вакцинації.

Ганиченко підкреслив, що якщо Україні вдасться уникнути нових мутацій коронавірусу та вирішити питання з бустерною дозою вакцини, то наступні хвилі будуть вже набагато меншими.

Раніше "Телеграф" повідомляв скільки коштів за поточний рік Україна витратила грошей на боротьбу з пандемією коронавірусу. Також ми проаналізували, куди можна було б спрямувати ці фінанси, якби не було пандемії.