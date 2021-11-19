Мільйони додаткових пенсій та 20 зоопарків: як могли б жити українці без коронавірусу (інфографіка)

COVID-19 позбавив Україну величезної кількості фінансів

У 2021 році з українського держбюджету виділили колосальну суму в 41,5 млрд гривень. Усі ці фінанси пішли на боротьбу з коронавірусною пандемією — для медиків, на оплату вакцин, соцпідтримку та інші витрати.

"Телеграф" вирішив "конвертувати" наявну суму в більш зрозумілі більшості українців речі. Наочність допоможе оцінити справжній розмах пандемії.

Почнемо з того, що якби коронавірусу не було, то Україна могла б витратити 41,5 млрд. гривень на виплату 10,5 млн додаткових пенсій. При цьому середню пенсію рахуємо у розмірі 3886 гривень.

Така ж сума могла б бути витрачена і на молодше покоління. Наприклад, на купівлю "однушок" в обласних центрах. Навіть за ціни однієї квартири в 40 тисяч доларів, житло могли б придбати 38 676 сімей.

41,5 млрд гривень вистачило б на ремонт понад 3800 км українських доріг. Зазначимо, що підрахунки велися згідно з бюджетом "Великого будівництва".

Сума, виділена лише на рік боротьби з "короною", дозволила б на майже шість десятиліть уперед забезпечити роботу лікарні "Феофанія" у Києві. За рік установа отримує близько 70 млн грн. Таким чином, "ковідних" мільярдів вистачило б на 58 років.

Якщо ж на прикметі інша інфраструктура, то за витрачені гроші Україна могла б придбати два елітні та найдорожчі літаки компанії Boeing 737 Next Generation.

Якщо авіація не надто вам близька, то 41,5 млрд гривень можна конвертувати в три повні реконструкції столичного мосту Патона.

Також за "ковідний" бюджет на 2021 рік у країні можна було б побудувати два десятки сучасних зоопарків на кшталт Харківського. На реконструкцію цього місця свого часу витратили близько 2 млрд. гривень.

Нагадаємо, що в уряді також планують виділити додаткове фінансування на грошове заохочення вакцинованих українців. Як справи із плануванням виплати "тисячі Зеленського", читайте в нашому матеріалі.