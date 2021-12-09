Тысяча гривен за вакцинацию: как получить средства через "Дию"

Пилотный запуск программы произойдет 13 декабря.

В Украине вскоре стартует анонсированная президентом Владимиром Зеленским программа помощи пострадавшим от коронавируса отраслям промышленности, в ходе которой вакцинированные украинцы смогут получить одну тысячу гривен. В Кабмине говорят, что бета-тестирование функции начнется со следующей недели, а первые деньги можно будет получить лишь с 19 декабря, однако "Монобанк" уже дает возможность создать специальную карту для получения этих денег. Не осталось в стороне и Минцифры.

Разработчики "Дии" обнародовали детальную инструкцию о том, как получить заветную тысячу гривен.

Для того чтобы получить деньги, необходимо быть гражданином Украины старше 18 лет. Также, очевидно, понадобится пройти полный курс вакцинации от коронавируса.

Если эти условия соблюдены, то придется установить приложение "Дия" на смартфон, а в нем уже получить сертификат вакцинации. О том как это сделать, можете прочитать в соответствующем материале "Телеграфа".

После этого необходимо зайти в раздел "Услуги" и там выбрать пункт "еПоддержка", затем надо выбрать специальную карту, которую надо заблаговременно получить в одном из банков-партнеров. После проверки данных деньги будут зачислены на карту.

Отмечается также, что специальную карту можно будет получить как через приложение банка, так и при посещении отделения. Однако в настоящее время об этом известно немного, поскольку пилотный запуск программы поддержки стартует лишь 13 декабря. А вот украинцы смогут получить первые выплаты лишь с 19 декабря.

Вместе с тем разработчики "Дии" отмечают, что деньги нельзя будет получить на обычную карту. Кроме того отмечается, что их нельзя будет получить воспользовавшись бумажным сертификатом вакцинации или сертификатом, полученным через портал "Дия".

Как сообщалось ранее, 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплаты 1000 гривен для вакцинированных граждан. Сразу же после этого по сети прокатилась волна шуток на эту тему, после которой эта инициатива получила неформальное название "Вовина тысяча".

Вместе с тем в сети уже появились сообщения, что злоумышленники под предлогом раздачи помощи выманивают у украинцев банковские данные.