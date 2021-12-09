"Если успеете": в Кабмине ответили, как получить 1000 грн за вакцинацию первыми

У граждан будет 10 дней на то, чтобы успеть получить деньги.

В Украине вскоре начнутся первые выплаты по программе поддержки пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики, в ходе которой вакцинированные украинцы смогут получить 1000 гривен.

Об этом шла речь во время заседания Кабмина 9 декабря.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, бета-тестирование услуги "еПоддержка" будет запущено уже на следующей неделе.

В частности он сообщил, что в рамках реализации программы будут созданы виртуальные банковские карты, на которые и будут зачислены соответствующие средства.

Создание этой карточки будет абсолютно бесплатным, как и ее обслуживание.

Как и было заявлено ранее, эту тысячу гривен можно будет потратить далеко не на всё, а лишь на услуги, предоставляемые креативной, спортивной и транспортной отраслями экономики.

При этом, получить средства можно будет до конца 2021 года. Но для этого необходимо успеть подать заявку в промежуток времени с 19 по 29 декабря, в противном случае средства будут получены уже в следующем году.

Заявление Шмыгаля с 11:25.

Как сообщалось ранее, 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплаты 1000 гривен для вакцинированных граждан. Сразу же после этого по сети прокатилась волна шуток на эту тему, после которой эта инициатива получила неформальное название "Вовина тысяча".

Кроме того, после этого в сети активировались мошенники, которые под видом выплат по программе помощи выманивают данные о банковских картах.