"Якщо встигнете": у Кабміні відповіли, як отримати 1000 грн за вакцинацію першими

Громадяни матимуть 10 днів на те, щоб встигнути отримати гроші.

В Україні невдовзі розпочнуться перші виплати за програмою підтримки постраждалих від пандемії коронавірусу галузей економіки, під час якої вакциновані українці зможуть отримати 1000 гривень.

Про це йшлося під час засідання Кабміну 9 грудня.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, бета-тестування послуги "еПідтримка" буде запущено вже наступного тижня.

Зокрема він повідомив, що в рамках реалізації програми буде створено віртуальні банківські картки, на які й буде зараховано відповідні кошти.

Створення цієї картки буде абсолютно безкоштовним, як і її обслуговування.

Як і було заявлено раніше, цю тисячу гривень можна буде витратити далеко не на все, а лише на послуги, що надаються креативною, спортивною та транспортною галузями економіки.

При цьому отримати кошти можна буде до кінця 2021 року. Але для цього необхідно встигнути подати заявку в проміжок часу з 19 по 29 грудня, інакше кошти будуть отримані вже наступного року.

Заява Шмигаля з 11:25.

Як повідомлялося раніше, 15 листопада, президент України Володимир Зеленський анонсував виплати 1000 гривень для вакцинованих громадян. Одразу після цього мережею прокотилася хвиля жартів на цю тему, після якої ця ініціатива отримала неформальну назву "Вовина тисяча".

Крім того, після цього в мережі активувалися шахраї, які під виглядом виплат за програмою допомоги виманюють дані про банківські картки.