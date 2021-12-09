Как получить тысячу за вакцинацию от COVID-19 через monobank: подробная инструкция
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Деньги за вакцинацию будут выплачивать с 19 декабря
С 19 декабря в Украине начнут выдавать 1000 гривен всем гражданам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса. Электронные карты, на которые будут зачисляться средства, можно оформить уже сейчас в monobank.
Об этом в собственном Telegram-канале сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
Для того чтобы оформить карту следует:
- Обновить приложение monobank (в Play Market или App Store);
- Перейти в приложение monobank и в верхнем меню нажать "Открыть карту";
- Выбрать карту "еПоддержка".
Как отмечают в monobank, карту для получения средств за вакцинацию также можно будет оформить из сообщения в выписке, которое банк пришлет своим клиентам.
Карту советуют открывать уже сейчас, чтобы служба банка могла передать ее номер в "Дию" и пользователи смогли получить помощь среди первых.
Следует отметить, что на вашем гаджете обязательно должно быть установлено приложение "Дия".
"И это будет магия — нажал в mono или Дие "получить выплату" и деньги сразу поступили на нашу карту", — добавил Гороховский.
Следует отметить, что у некоторых пользователей все же возникли проблемы с оформлением этой электронной карты. В частности, в меню не показывало карту "еПоддержка", а некоторым даже после оформления ничего не приходило. Добавим, что спасти ситуацию помогло удаление приложения monobank из телефона, а затем его повторная установка.
Ранее "Телеграф" сообщал, как можно получить деньги за вакцинацию от COVID-19 и на что их позволят потратить.
Также мы писали, что тысячи гривен от Зеленского может хватить далеко не всем вакцинированным украинцам.
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