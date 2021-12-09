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Как получить тысячу за вакцинацию от COVID-19 через monobank: подробная инструкция

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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В mononank начали оформлять специальные карты Новость обновлена 09 декабря 2021, 16:35
В mononank начали оформлять специальные карты

Деньги за вакцинацию будут выплачивать с 19 декабря

С 19 декабря в Украине начнут выдавать 1000 гривен всем гражданам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса. Электронные карты, на которые будут зачисляться средства, можно оформить уже сейчас в monobank.

Об этом в собственном Telegram-канале сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Для того чтобы оформить карту следует:

  1. Обновить приложение monobank (в Play Market или App Store);
  2. Перейти в приложение monobank и в верхнем меню нажать "Открыть карту";
  3. Выбрать карту "еПоддержка".

Как отмечают в monobank, карту для получения средств за вакцинацию также можно будет оформить из сообщения в выписке, которое банк пришлет своим клиентам.

Карту советуют открывать уже сейчас, чтобы служба банка могла передать ее номер в "Дию" и пользователи смогли получить помощь среди первых.

Следует отметить, что на вашем гаджете обязательно должно быть установлено приложение "Дия".

"И это будет магия — нажал в mono или Дие "получить выплату" и деньги сразу поступили на нашу карту", — добавил Гороховский.

В меню карт следует нажать "Открыть карту"
В меню карт следует нажать "Открыть карту"
В списке выбрать карту "еПоддержка"
В списке выбрать карту "еПоддержка"
Затем нажимаем "Открыть карту"
Затем нажимаем "Открыть карту"
Деньги на нее засчитают по запросу с 19 декабря
Деньги на нее засчитают по запросу с 19 декабря
Потратить средства на что-либо не удастся
Потратить средства на что-либо не удастся

Следует отметить, что у некоторых пользователей все же возникли проблемы с оформлением этой электронной карты. В частности, в меню не показывало карту "еПоддержка", а некоторым даже после оформления ничего не приходило. Добавим, что спасти ситуацию помогло удаление приложения monobank из телефона, а затем его повторная установка.

Ранее "Телеграф" сообщал, как можно получить деньги за вакцинацию от COVID-19 и на что их позволят потратить.

Также мы писали, что тысячи гривен от Зеленского может хватить далеко не всем вакцинированным украинцам.

Теги:
#Украина #Вакцинация #Тысяча гривень #Monobank
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