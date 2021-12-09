Как получить тысячу за вакцинацию от COVID-19 через monobank: подробная инструкция

Деньги за вакцинацию будут выплачивать с 19 декабря

С 19 декабря в Украине начнут выдавать 1000 гривен всем гражданам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса. Электронные карты, на которые будут зачисляться средства, можно оформить уже сейчас в monobank.

Об этом в собственном Telegram-канале сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Для того чтобы оформить карту следует:

Обновить приложение monobank (в Play Market или App Store); Перейти в приложение monobank и в верхнем меню нажать "Открыть карту"; Выбрать карту "еПоддержка".

Как отмечают в monobank, карту для получения средств за вакцинацию также можно будет оформить из сообщения в выписке, которое банк пришлет своим клиентам.

Карту советуют открывать уже сейчас, чтобы служба банка могла передать ее номер в "Дию" и пользователи смогли получить помощь среди первых.

Следует отметить, что на вашем гаджете обязательно должно быть установлено приложение "Дия".

"И это будет магия — нажал в mono или Дие "получить выплату" и деньги сразу поступили на нашу карту", — добавил Гороховский.

В меню карт следует нажать "Открыть карту"

В списке выбрать карту "еПоддержка"

Затем нажимаем "Открыть карту"

Деньги на нее засчитают по запросу с 19 декабря

Потратить средства на что-либо не удастся

Следует отметить, что у некоторых пользователей все же возникли проблемы с оформлением этой электронной карты. В частности, в меню не показывало карту "еПоддержка", а некоторым даже после оформления ничего не приходило. Добавим, что спасти ситуацию помогло удаление приложения monobank из телефона, а затем его повторная установка.

Ранее "Телеграф" сообщал, как можно получить деньги за вакцинацию от COVID-19 и на что их позволят потратить.

Также мы писали, что тысячи гривен от Зеленского может хватить далеко не всем вакцинированным украинцам.