Укр

Добавили еще одну услугу: на что позволят потратить "Вовину тысячу" за прививку

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19 можно будет потратить еще и на книги Новость обновлена 02 декабря 2021, 14:34
Тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19 можно будет потратить еще и на книги

Подать заявление на получение этих средств можно будет с 19 декабря

В Украине уже с 19 декабря можно будет получить тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Однако потратить эти средства можно будет только на четко определенный перечень услуг, в который в четверг, 2 декабря, добавили еще и покупку книг.

Как сообщила министр экономики Юлия Свириденко на своей странице в Facebook, программа "еПоддержка" в приложении "Дия" заработает с 19 декабря — именно с этого времени можно будет подать запрос на получение денег от государства за вакцинацию.

По словам главы Минэкономики, правительство провело дополнительные переговоры с представителями культуры, в частности, Института книги и Ассоциации книгоиздателей, и приняло решение добавить в перечень программы "еПоддержка" еще и книги.

"Проанализировали потери от карантина в книгоиздании, по результатам решили, что потратить 1000 грн на приобретение книг можно будет с самого начала программы", — отметила Свириденко.

Таким образом, тысячу гривен за вакцинацию можно будет потратить на:

  • абонемент в спортзал или фитнес-клуб;
  • билеты в кинотеатр, театр, музей или концерт;
  • билеты на поезд или самолет для путешествий внутри страны;
  • покупку книг.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как можно получить деньги, которые пообещал Зеленский за вакцинацию от COVID-19.

Также мы писали, что тысячи гривен от Зеленского может хватить далеко не всем вакцинированным украинцам.

Теги:
#Украина #Вакцинация #Гроші #Коронавирус #Владимир Зеленский #Covid-19
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