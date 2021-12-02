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Додали ще одну послугу: на що дозволять витратити "Вовину тисячу" за щеплення

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Тисячу гривень за вакцинацію від COVID-19 можна буде витратити ще й на книги Новина оновлена 02 грудня 2021, 14:34
Тисячу гривень за вакцинацію від COVID-19 можна буде витратити ще й на книги

Подати заяву на отримання цих коштів можна буде з 19 грудня

В Україні вже з 19 грудня можна буде отримати тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Однак, витратити ці кошти можна буде лише на чітко визначений перелік послуг, у який у четвер, 2 грудня, додали ще й купівлю книг.

Як повідомила міністр економіки Юлія Свириденко на власній сторінці у Facebook, програма "єПідтримка" у додатку "Дія" запрацює з 19 грудня — саме з цього часу можна буде подати запит на отримання грошей від держави за вакцинацію.

За словами глави Мінекономіки, уряд провів додаткові перемовини з представниками культури, зокрема, Інституту книги та Асоціації книговидавців, і ухвалив рішення додати у перелік програми "єПідтримка" ще й книги.

"Проаналізували втрати від карантину в книговиданні, за результатами вирішили, що витратити 1000 грн на придбання книг можна буде від початку програми", — зазначила Свириденко.

Таким чином, тисячу гривень за вакцинацію можна буде витратити на:

  • абонемент у спорт-зал, чи фітнес-клуб;
  • квитки у кінотеатр, театр, музей або на концерт;
  • квитки на поїзд, або літак для подорожей всередині країни;
  • купівлю книг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як можна отримати гроші, які пообіцяв Зеленський, за вакцинацію від COVID-19.

Також ми писали, що тисячі гривень від Зеленського може вистачити далеко не всім вакцинованим українцям.

Теги:
#Україна #Вакцинація #Гроші #Коронавірус #Володимир Зеленський #Covid-19
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