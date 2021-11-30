Рус

"Вовина тисяча": у Мінекономіки розповіли, як отримати гроші за вакцинацію від COVID-19

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
67
"Тисячу Зеленського" можна буде отримати через "Дію" Новина оновлена 30 листопада 2021, 13:47
"Тисячу Зеленського" можна буде отримати через "Дію"

Витратити гроші необхідно буде протягом чотирьох місяців

Повністю вакцинованим від коронавірусу громадянам президент України Володимир Зеленський пообіцяв видати по тисячі гривень. У Мінекономіки розповіли, яким чином українці зможуть отримати ці гроші та скільки часу вони будуть на рахунку.

Як повідомила заступниця міністра економіки Ірина Новікова у коментарі "РБК-Україна", на першому етапі тисячу за вакцинацію можна буде отримати через мобільний додаток "Дія".

Для цього потрібно:

  • обрати у додатку "Дія" послугу "єПідтримка";
  • пройти перевірку на відповідність встановленим критеріям;
  • відкрити в онлайн-банку віртуальний рахунок, на який зарахують тисячу гривень.

За словами заступниці міністра економіки, віртуальні рахунки є безкоштовними і не беруть комісій за обслуговування. Надалі тисячу гривень за вакцинацію планують видавати і через офлайн-сервіс. Зокрема, проводять консультації з бізнесом, щоб розширити коло учасників.

Варто зазначити, що тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу не можна буде витратити на будь-що.

За ці кошти громадяни зможуть лише:

  • купити абонемент у спорт-зал, чи фітнес-клуб;
  • відвідати кінотеатр, театр, музей або сходити на концерт;
  • придбати квитки на поїзд, або літак для подорожей всередині країни.

Щоб скористатись цією сумою у людей буде всього 4 місяці. У разі невикористання — гроші повернуть державі.

Варто зазначити, що програма почне діяти з 19 грудня, а на її реалізацію буде виділено 6 мільярдів гривень. Отримати кошти можна буде лише з повним курсом вакцинації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що тисячі гривень від Зеленського може вистачити далеко не всім вакцинованим українцям. А деякі експерти взагалі заговорили про те, що "Вовина тисяча — це дискримінаційна затія".

Також нагадаємо, що ця ініціатива президента України викликала жарти та появу мемів у мережі.

Теги:
#Гроші #Вакцинація #Коронавірус #Володимир Зеленський #Covid-19
"Тисячу Зеленського" можна буде отримати через "Дію"
Україна
"Вовина тисяча": у Мінекономіки розповіли, як отримати гроші за вакцинацію від COVID-19
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Тисячу Зеленського" можна буде отримати через "Дію"
"Вовина тисяча": у Мінекономіки розповіли, як отримати гроші за вакцинацію від COVID-19
Дата публікації
Категорія
Законопроєкт 5600 – чим загрожує його прийняття
Податки в Україні сильно зростуть: хто платитиме більше
Дата публікації
Категорія
Люди просять Зеленського не вбивати малий бізнес
"Зеленський, зустрінемося на виборах": під Радою протестують українці (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Нардеп Роман Соха йде з фракції "Слуга народу"
Остання крапля: нардеп під оплески залишив фракцію "Слуга народу" через нового заступника Єрмака
Дата публікації
Категорія
Коронавірус в Україні — змінюються карантинні норми
Нові правила карантину: як житимуть регіони в "жовтій зоні" за коронавірусом