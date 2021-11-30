"Вовина тисяча": у Мінекономіки розповіли, як отримати гроші за вакцинацію від COVID-19

Витратити гроші необхідно буде протягом чотирьох місяців

Повністю вакцинованим від коронавірусу громадянам президент України Володимир Зеленський пообіцяв видати по тисячі гривень. У Мінекономіки розповіли, яким чином українці зможуть отримати ці гроші та скільки часу вони будуть на рахунку.

Як повідомила заступниця міністра економіки Ірина Новікова у коментарі "РБК-Україна", на першому етапі тисячу за вакцинацію можна буде отримати через мобільний додаток "Дія".

Для цього потрібно:

обрати у додатку "Дія" послугу "єПідтримка";

пройти перевірку на відповідність встановленим критеріям;

відкрити в онлайн-банку віртуальний рахунок, на який зарахують тисячу гривень.

За словами заступниці міністра економіки, віртуальні рахунки є безкоштовними і не беруть комісій за обслуговування. Надалі тисячу гривень за вакцинацію планують видавати і через офлайн-сервіс. Зокрема, проводять консультації з бізнесом, щоб розширити коло учасників.

Варто зазначити, що тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу не можна буде витратити на будь-що.

За ці кошти громадяни зможуть лише:

купити абонемент у спорт-зал, чи фітнес-клуб;

відвідати кінотеатр, театр, музей або сходити на концерт;

придбати квитки на поїзд, або літак для подорожей всередині країни.

Щоб скористатись цією сумою у людей буде всього 4 місяці. У разі невикористання — гроші повернуть державі.

Варто зазначити, що програма почне діяти з 19 грудня, а на її реалізацію буде виділено 6 мільярдів гривень. Отримати кошти можна буде лише з повним курсом вакцинації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що тисячі гривень від Зеленського може вистачити далеко не всім вакцинованим українцям. А деякі експерти взагалі заговорили про те, що "Вовина тисяча — це дискримінаційна затія".

Також нагадаємо, що ця ініціатива президента України викликала жарти та появу мемів у мережі.