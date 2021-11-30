"Вовина тисяча": у Мінекономіки розповіли, як отримати гроші за вакцинацію від COVID-19
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Витратити гроші необхідно буде протягом чотирьох місяців
Повністю вакцинованим від коронавірусу громадянам президент України Володимир Зеленський пообіцяв видати по тисячі гривень. У Мінекономіки розповіли, яким чином українці зможуть отримати ці гроші та скільки часу вони будуть на рахунку.
Як повідомила заступниця міністра економіки Ірина Новікова у коментарі "РБК-Україна", на першому етапі тисячу за вакцинацію можна буде отримати через мобільний додаток "Дія".
Для цього потрібно:
- обрати у додатку "Дія" послугу "єПідтримка";
- пройти перевірку на відповідність встановленим критеріям;
- відкрити в онлайн-банку віртуальний рахунок, на який зарахують тисячу гривень.
За словами заступниці міністра економіки, віртуальні рахунки є безкоштовними і не беруть комісій за обслуговування. Надалі тисячу гривень за вакцинацію планують видавати і через офлайн-сервіс. Зокрема, проводять консультації з бізнесом, щоб розширити коло учасників.
Варто зазначити, що тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу не можна буде витратити на будь-що.
За ці кошти громадяни зможуть лише:
- купити абонемент у спорт-зал, чи фітнес-клуб;
- відвідати кінотеатр, театр, музей або сходити на концерт;
- придбати квитки на поїзд, або літак для подорожей всередині країни.
Щоб скористатись цією сумою у людей буде всього 4 місяці. У разі невикористання — гроші повернуть державі.
Варто зазначити, що програма почне діяти з 19 грудня, а на її реалізацію буде виділено 6 мільярдів гривень. Отримати кошти можна буде лише з повним курсом вакцинації.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що тисячі гривень від Зеленського може вистачити далеко не всім вакцинованим українцям. А деякі експерти взагалі заговорили про те, що "Вовина тисяча — це дискримінаційна затія".
Також нагадаємо, що ця ініціатива президента України викликала жарти та появу мемів у мережі.
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