"Вовина тысяча": в Минэкономики рассказали, как получить деньги за вакцинацию от COVID-19

Потратить деньги необходимо будет в течение четырех месяцев

Полностью вакцинированным от коронавируса гражданам президент Украины Владимир Зеленский пообещал выдать по тысяче гривен. В Минэкономики рассказали, как украинцы смогут получить эти деньги, и сколько времени они будут на счету.

Как сообщила заместитель министра экономики Ирина Новикова в комментарии "РБК-Украина", на первом этапе тысячу за вакцинацию можно будет получить через мобильное приложение "Дия".

Для этого нужно:

выбрать в приложении "Дия" услугу "еПоддержка";

пройти проверку на соответствие установленным критериям;

открыть в онлайн банке виртуальный счет, на который зачислят тысячу гривен.

По словам заместителя министра экономики, виртуальные счета бесплатны и не берут комиссий за обслуживание. В дальнейшем тысячу гривен за вакцинацию планируют выдавать и через офлайн-сервис. В частности, проводятся консультации с бизнесом, чтобы расширить круг участников.

Стоит отметить, что тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса нельзя будет потратить на что-угодно.

За эти средства граждане смогут только:

купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб;

посетить кинотеатр, театр, музей или сходить на концерт;

купить билеты на поезд или самолет для путешествий внутри страны.

Чтобы воспользоваться этой суммой, у людей будет всего 4 месяца. В случае неиспользования деньги вернут государству.

Следует отметить, что программа начнет действовать с 19 декабря, а на ее реализацию будет выделено 6 миллиардов гривен. Получить средства можно только с полным курсом вакцинации.

Ранее Телеграф сообщал, что тысячи гривен от Зеленского может хватить далеко не всем вакцинированным украинцам. А некоторые эксперты вообще заговорили о том, что "Вовина тысяча — это дискриминационная затея".

Также напомним, что эта инициатива президента Украины вызвала шутки и появление мемов в сети.