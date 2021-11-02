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Українцям допоможуть завантажити ковід-сертифікати в "Дію": куди звернутися за допомогою

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Портал державних послуг "Дія" Новина оновлена 02 листопада 2021, 11:42
Портал державних послуг "Дія"

У Києві відкрили вже два такі пункти підкримки

У Києві запрацювали одразу декілька пунктів підтримки "Дії", де громадянам, у яких виникають проблеми з роботою додатка, допоможуть з отриманням COVID-сертифікатів.

Про це у вівторок, 2 листопада, повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров на власній сторінці у Facebook.

Перші два пункти підтримки "Дії" вже з’явилися на Центральному залізничному вокзалі та у ТЦ River Mall.

Перший з них розташований за адресою пл. Вокзальна, 1.

Центр підтримки "Дії" з'явився на залізничному вокзалі
Центр підтримки "Дії" з'явився на залізничному вокзалі

Другий центр підтримки "Дії" шукайте за адресою Дніпровська набережна, 12.

Центр підтримки "Дії" з'явився на Дніпровській набережній
Центр підтримки "Дії" з'явився на Дніпровській набережній

Тут громадянам, які щойно отримали щеплення від коронавірусу, допоможуть згенерувати сертифікат вакцинації у додатку чи на порталі "Дія".

Ще два інших пункти підтримки "Дії" мають з’явитися у столиці вже найближчим часом, однак їх адреси наразі невідомі. Про їх розташування мають повідомити у найближчі кілька днів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що отримати COVID-сертифікат у додатку "Дія" стало значно простіше — крутити обличчям більше не треба.

Також повідомлялося, які документи потрібні для отримання COVID-сертифіката у "Дії".

Теги:
#ДІЯ #Центр підтримки #Михайло Федоров #Міністерство цифрової трансформації #COVID-паспорт
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