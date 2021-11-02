Українцям допоможуть завантажити ковід-сертифікати в "Дію": куди звернутися за допомогою
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У Києві відкрили вже два такі пункти підкримки
У Києві запрацювали одразу декілька пунктів підтримки "Дії", де громадянам, у яких виникають проблеми з роботою додатка, допоможуть з отриманням COVID-сертифікатів.
Про це у вівторок, 2 листопада, повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров на власній сторінці у Facebook.
Перші два пункти підтримки "Дії" вже з’явилися на Центральному залізничному вокзалі та у ТЦ River Mall.
Перший з них розташований за адресою пл. Вокзальна, 1.
Другий центр підтримки "Дії" шукайте за адресою Дніпровська набережна, 12.
Тут громадянам, які щойно отримали щеплення від коронавірусу, допоможуть згенерувати сертифікат вакцинації у додатку чи на порталі "Дія".
Ще два інших пункти підтримки "Дії" мають з’явитися у столиці вже найближчим часом, однак їх адреси наразі невідомі. Про їх розташування мають повідомити у найближчі кілька днів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що отримати COVID-сертифікат у додатку "Дія" стало значно простіше — крутити обличчям більше не треба.
Також повідомлялося, які документи потрібні для отримання COVID-сертифіката у "Дії".
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