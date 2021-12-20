Можна купити пиво і не тільки: українці придумали, як перевести в готівку "тисячу Зеленського"

Пропозицій у мережі багато, але їх активно банять.

У неділю, 19 грудня, в Україні офіційно стартувала програма підтримки галузей економіки, що постраждали від карантину, завдяки якій вакцинованим українцям надали можливість отримати 1000 гривень. Після цього деякі "ділки" вже знайшли, як отримати вигоду з цих грошей.

Напередодні мережею вже розлетівся "лайфхак" від одного з користувачів, який виявив, що в барах деяких кінотеатрів можна за цю тисячу купити пиво, а тепер автори телеграм-каналу "Ху**ий Київ" звернули увагу, що почали активно з’являтися пропозиції про обмін віртуальних грошей на паперу.

Як видно з тексту оголошень, деякі "підприємці" пропонують скористатися їхніми грошима для цільових витрат із компенсацією витрат за покупку. Наприклад, вони пропонують купити квитки чи абонемент за 1000 гривень, а потім отримати від замовника 600 гривень на руки.

Інші ж просто пропонують викупити 1000 гривень за меншу суму, наприклад, за 200 гривень.

Більшість схем досить прості

Люди оплачують послуги та отримують за це гроші

Оголошення активно банять

Творці каналу зазначають, що такі пропозиції активно блокуються на платформах, де їх розміщують, але натомість з’являються нові.

Як повідомлялося раніше, поки що в українців не так і багато можливостей витратити ці гроші, але незабаром програму обіцяють розширити. Наприклад, жителі у віці 60+ зможуть купити за них ліки.