Можно купить пиво и не только: украинцы придумали, как обналичить "тысячу Зеленского"

Предложений в сети много, но их активно банят.

В воскресенье, 19 декабря, в Украине официально стартовала программа поддержки пострадавших от карантина отраслей экономики, благодаря которой вакцинированным украинцам предоставили возможность получить 1000 гривен. После этого некоторые "дельцы" уже нашли, как извлечь выгоду с этих денег.

Накануне по сети уже разлетелся "лайфхак" от одного из пользователей, который обнаружил, что в барах некоторых кинотеатров можно за эту тысячу купить пиво, а теперь авторы телеграм-канала "Ху**ый Киев" обратили внимание, что начали активно появляться предложения об обмене виртуальных денег на бумажные.

Как видно из текста объявлений, некоторые "предприниматели" предлагают воспользоваться их деньгами для целевых расходов с компенсацией расходов за покупку. Например, они предлагают купить билеты или абонемент за 1000 гривен, а затем получить от "заказчика" 600 гривен на руки.

Другие же просто предлагают выкупить 1000 гривен за сумму поменьше, например, за 200 гривен.

Большинство схем довольно просты

Люди оплачивают услуги и получают за это деньги

Объявления активно банят

Создатели канала отмечают, что такие предложения активно блокируются на платформах, где их размещают, но взамен появляются новые.

Как сообщалось ранее, пока в украинцев не так и много возможностей потратить эти деньги, но вскоре программу обещают расширить. Например жители в возрасте 60+ смогут купить за них лекарства.