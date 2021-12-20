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Можно купить пиво и не только: украинцы придумали, как обналичить "тысячу Зеленского"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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"Тысяче гривен Зеленского" нашли альтернативное применение Новость обновлена 20 декабря 2021, 16:10
"Тысяче гривен Зеленского" нашли альтернативное применение

Предложений в сети много, но их активно банят.

В воскресенье, 19 декабря, в Украине официально стартовала программа поддержки пострадавших от карантина отраслей экономики, благодаря которой вакцинированным украинцам предоставили возможность получить 1000 гривен. После этого некоторые "дельцы" уже нашли, как извлечь выгоду с этих денег.

Накануне по сети уже разлетелся "лайфхак" от одного из пользователей, который обнаружил, что в барах некоторых кинотеатров можно за эту тысячу купить пиво, а теперь авторы телеграм-канала "Ху**ый Киев" обратили внимание, что начали активно появляться предложения об обмене виртуальных денег на бумажные.

Как видно из текста объявлений, некоторые "предприниматели" предлагают воспользоваться их деньгами для целевых расходов с компенсацией расходов за покупку. Например, они предлагают купить билеты или абонемент за 1000 гривен, а затем получить от "заказчика" 600 гривен на руки.

Другие же просто предлагают выкупить 1000 гривен за сумму поменьше, например, за 200 гривен.

Большинство схем довольно просты
Большинство схем довольно просты
Люди оплачивают услуги и получают за это деньги
Люди оплачивают услуги и получают за это деньги
Объявления активно банят
Объявления активно банят

Создатели канала отмечают, что такие предложения активно блокируются на платформах, где их размещают, но взамен появляются новые.

Как сообщалось ранее, пока в украинцев не так и много возможностей потратить эти деньги, но вскоре программу обещают расширить. Например жители в возрасте 60+ смогут купить за них лекарства.

Теги:
#Деньги #Вакцинация
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