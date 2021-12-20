Брать или "оставить старикам": в сети разгорелись нешуточные споры из-за тысячи Зеленского

В Украине уже начали получать 1000 гривен за полный курс вакцинации от коронавируса.

Способы ее эффективной траты продолжают обсуждаться в сети. Так, экономист и основатель Независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Михаил Кухар считает, что многие его друзей тысячу не возьмут, оставив "старикам".

Об этом он написал на странице в соцсети "Фейсбук".

Пост породил нешуточную дискуссию. Часть комментаторов согласилась с Кухаром, отметим, что уже отказались от получения такого вида дохода. Другие упрекнули автора в морализаторстве и напомнили, что траты возможны в некоторых уязвимых отраслях страны.

В частности о своей трате "Вовиной тысячи" рассказал политтехнолог Дмитрий Раимов.

Родились и варианты, куда еще можно было бы эффективно направить средства. Также пользователи предложили несколько альтернатив для желающих помочь нуждающимся. Среди вариантов — адресная помощь и покупка книг для военных и детдомов.

Перечень учреждений, где можно тратить средства "поддержки" — железнодорожные и авиаперевозчики в Украине, кино, театры, музеи, книжные магазины, спортцентры, выставочные и концертные залы.

Ранее "Телеграф" писал, что потратить на лекарства тысячу за вакцинацию смогут лишь те, чей возраст 60+. Получить ее пока можно лишь через приложение "Дия". Другие возможности планируют добавить в 2022 году.