Укр

Брать или "оставить старикам": в сети разгорелись нешуточные споры из-за тысячи Зеленского

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Тысячу по программе "еПидтримка" можно использовать в течение 4 месяцев Новость обновлена 20 декабря 2021, 17:34
Тысячу по программе "еПидтримка" можно использовать в течение 4 месяцев

В Украине уже начали получать 1000 гривен за полный курс вакцинации от коронавируса.

Способы ее эффективной траты продолжают обсуждаться в сети. Так, экономист и основатель Независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Михаил Кухар считает, что многие его друзей тысячу не возьмут, оставив "старикам". 

Об этом он написал на странице в соцсети "Фейсбук". 

Пост породил нешуточную дискуссию. Часть комментаторов согласилась с Кухаром, отметим, что уже отказались от получения такого вида дохода. Другие упрекнули автора в морализаторстве и напомнили, что траты возможны в некоторых уязвимых отраслях страны. 

В частности о своей трате "Вовиной тысячи" рассказал политтехнолог Дмитрий Раимов

Родились и варианты, куда еще можно было бы эффективно направить средства. Также пользователи предложили несколько альтернатив для желающих помочь нуждающимся. Среди вариантов — адресная помощь и покупка книг для военных и детдомов.

Перечень учреждений, где можно тратить средства "поддержки" — железнодорожные и авиаперевозчики в Украине, кино, театры, музеи, книжные магазины, спортцентры, выставочные и концертные залы.

Ранее "Телеграф" писал, что потратить на лекарства тысячу за вакцинацию смогут лишь те, чей возраст 60+. Получить ее пока можно лишь через приложение "Дия". Другие возможности планируют добавить в 2022 году.

Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #Тысяча #1000 гривен #Тысяча гривен
Тысячу по программе "еПидтримка" можно использовать в течение 4 месяцев
Украина
Брать или "оставить старикам": в сети разгорелись нешуточные споры из-за тысячи Зеленского
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Тысячу по программе "еПидтримка" можно использовать в течение 4 месяцев
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