"Тысяча Зеленского": куда украинцы уже потратили более 200 млн гривен

В Украине с 19 декабря стартовала программа поощрения вакцинированного от коронавируса населения.

В народе ее уже прозвали "Вовиной тысячей". За первые дни функционирования через приложение "Дия" на получение средств претендуют более 4,5 млн граждан, а 2,3 млн — уже могут тратить полученные средства.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Он также рассказал, что чаще всего украинцы тратили деньги на книги и кино, билеты на поезда замкнули тройку лидеров. Театры, концерты и спортивные залы пользуются меньшей популярностью. Всего на поддержку этих сфер украинцы уже потратили 206 млн грн.

На получение денег за вакцинацию претендовать могут привитые от коронавируса совершеннолетние граждане. Для этого нужно оформить специальную карту "еПоддержка" в одном из 6 банков:

А-Банк

Альфа-банк

ПриватБанк

Укргазбанк

Monobank

Ощадбанк.

В ближайшее время перечень расширится еще 13 заведениями. Такие карты уже открыли 5,5 млн украинцев.

После открытия карты, устанавливаете приложение "Дия" и проверяете наличие "зеленого" сертификата о вакцинации. В разделе услуги — кликаете на "еПоддержка", выбираете карту и подаете заявку. Чтобы получить средства до Нового года, нужно успеть "заказать" выплату до 29 декабря.

Также в некоторых банках-партнерах уже готовятся выпускать обычные, пластиковые карты для получения денег по "еПоддержке". В следующем году к такому виду оказания услуги прибегнут большинство финучреждений-участников программы.

Ранее "Телеграф" писал про дискуссию вокруг "Вовиной тысячи" — как ее потратить и можно ли направить на благотворительность. Другие украинцы делятся псевдо-лайфхаками покупки товаров, для которых выплаты не предназначены.

Потратить деньги можно на сферу культуры, спорта, транспорта, а для старшего поколения обещали открыть возможность оплаты лекарств.