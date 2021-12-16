"Вовина тисяча": скільки доведеться доплатити, щоб скористатися бонусами для щеплених

"Телеграф" заглибився у питання вакцинної тисячі від Володимира Зеленського та пояснили, чому з бонусами для щеплених не все так просто

Вже понад 1,7 млн українців зареєструвалися для отримання 1000 грн за повну вакцинацію від COVID-19, і сьогодні декому вже почали приходити перші бонуси за щеплення.

Пропозиція президента Володимира Зеленського виплачувати тисячу гривень вакцинованим українцям викликала у суспільстві бурхливі обговорення. Потенційну тисячу тут же за аналогією з «юліною» охрестили «вовиною», онлайн-простір заповнився мемами, а прості українці та експертна спільнота дивуються: чому для охочих отримати та витратити ці гроші було обрано такий дивний та обмежений набір сфер ? До того ж у той час, як одні вважають, що цих грошей ні на що не вистачить, інші впевнені, що 1000 грн як заохочення за дві дози вакцини – це сума, що цілком підходить.

Наскільки правильний стимул був обраний владою і скільки доведеться доплатити, щоб скористатися «вакцинною» пропозицією? Про це – у сьогоднішньому матеріалі "Телеграфа".

«Епічне застосування колосальної енергії»

Відеозвернення президента Володимира Зеленського про «вакцинну тисячу», оприлюднене 15 листопада, очевидно було спонтанним, і тому викликало безліч питань. Наприклад, слова з приводу того, що програма стартує 19 грудня, багато хто зрозумів так, що тисячу отримають лише вакциновані після цієї дати. Отже, прессекретарю президента Сергію Никифорову довелося виступати з роз’ясненнями: гроші отримають усі українці, які пройшли повний курс вакцинації.

А ось процедура отримання грошей, яка спочатку слухачам відеозвернення видалася не такою вже складною, після роз’яснення Кабміну викликала в експертному середовищі абсолютне здивування. Спочатку МОЗ формуватиме список людей із сертифікатами, потім банки-партнери Дії емітують віртуальні платіжні картки, які підтягнуться до Дiї як до віртуального гаманця. Після цього буде створено реєстр, щоби розуміти, скільки на який банк відправляти. Казна реєстром відправить кошти в банки, а банки зарахують їх на карти. Платіжні системи налаштують взаємодію певної картки та коду, і, нарешті, можна буде здійснити платіж.

«Цю тисячу можна одразу видавати у вигляді квитків на 95-й квартал. На балкон, — прокоментував непрості віражі, які чекають на «вовину тисячу», аналітик Олексій Кущ. — Насправді, це приклад епічного застосування колосальної енергії «еліт» на досягнення результату, гідного шнобелівської премії з економіки».

Через тиждень після відеозвернення Зеленського пояснення з вакцинної тисячі дав український прем’єр Денис Шмигаль. Прем’єр підтвердив, що отримати 1 тис. грн зможуть усі повністю вакциновані українці, незалежно від дати щеплення, а сама програма діятиме цілий рік – з 19 грудня цього року до 18 грудня наступного.

«Ми підтримаємо 5 напрямків бізнесу, які найбільше постраждали під час пандемії, – зазначив Денис Шмигаль. – Це креативні індустрії, кіно та театри, музеї, спортивні центри та внутрішні залізничні та авіаперевезення».

А що із податками?

Але ці численні роз’яснення дивним чином не дали відповідей на найпростіші й очевидні питання. Наприклад, експерти, опитані «Телеграфом» так і не дійшли єдиної думки щодо того, чи з «подарункової тисячі» утримуватимуться податки.

Так, наприклад, аналітик Олексій Кущ каже, що ця сума буде обкладена податками, якщо не ухвалять спеціальний закон.

«За законом податки мають утримати, – погоджується президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. – Щоправда, там так усе заплутано, що, можливо, й не утримуватимуть, враховуючи, що це не живі гроші, а щось подібне до подарункового сертифікату».

Водночас аналітик Сергій Фурса схиляється до того, що податки не утримуватимуть. Аналітик компанії «Центр біржових технологій» Максим Орищак також упевнений, що «вакцинна тисяча» прийде вакцинованим українцям у повному обсязі, і навіть щобільше: отримані кошти ніяк не вплинуть на отримання людьми субсидій.

Свою пропозицію, не позбавлену чорного гумору, вніс економіст Владислав Банков. За його словами, якщо виплачувати цю тисячу як, наприклад, відшкодування можливої шкоди, завданої здоров’ю вакцинацією, це реальний варіант звільнити її від ПДФО. Справа в тому, каже Банків, що страхові відшкодування не обкладаються податком на доходи, оскільки по суті є не доходами, а компенсацією завданих збитків.

На що вистачить

Попри все сказане вище, економісти сходяться на тому, що оподаткування «вакцинної тисячі» стане таким антипіаром, що влада від нього довго не оправиться. Тому, відповідаючи на запитання, на що вистачить обіцяних грошей і скільки доведеться докласти вакцинованим, щоб скористатися тими чи іншими преференціями, ми все ж таки відштовхувалися від повної суми в 1000 грн.

Отже, культурна програма. Квитки на спектакль «Кайдашева сім’я» у театрі ім. Франка пропонують від 40 до 700 грн, на «Одруження Фігаро» — від 40 до 450 грн. Виходить, якщо не шикувати з найкращими місцями у партері, то грошей на виставу вистачить, і не на один!

Квитки на концерт «Вечірнього кварталу» у Палаці «Україна» стартують від 180 грн і досягають 4 тис. грн. Тобто, на місця простіше і дешевше вистачить, але щоб зайняти більш-менш зручне місце в партері, до тисячі доведеться доплатити щонайменше стільки ж.

Або ще один захід: 19 грудня 2021 року столичний Жовтневий палац запрошує глядачів на показ вистави «Квартетник» від театру «Квартет І». Тут ціни на квитки 1000-3200 грн, тож хоч і вкладаємося, але впритул.

З подорожами Україною ситуація складається непросто. Наприклад, поїздка в купе з Києва до Львова коштуватиме 615 грн, з Києва до Одеси – 700 грн. Але оскільки квиток в один кінець купують рідко, і будь-якому мандрівнику потрібен ще й зворотний квиток, до тисячі доведеться докласти 200-400 грн залежно від напрямку.

Внутрішній переліт Київ-Львів-Київ у середині грудня коштуватиме 1520 грн, і це без багажу та без комісій, які при оформленні авіаквитків спливають одна за одною. А от, наприклад, переліт Київ-Запоріжжя-Київ у ті самі дати, але з іншою українською авіакомпанією, коштуватиме 3900 грн. Тож «вакцинне заохочення» просто потоне у загальній сумі.

Охочим витратитись на спортзал пощастило ще менше. За найдешевше разове заняття у спортклубі, яке нам вдалося знайти, потрібно викласти 80 грн. Тобто за бажання «вакцинну тисячу» можна розтягнути на місяць, щоправда, «втягнутися» у заняття спортом за цей час навряд чи вдасться. «Оптом» заняття у фітнес-клубі обходяться дешевше, але річні абонементи «кусаються» — від 5 тис. грн на рік, і це тренажерка, без індивідуальних занять і басейну. Тож до «вовиної тисячі» майбутнім відвідувачам спортклубів доведеться доповісти ще чотири.

На отримані гроші можна сходити чи не до всіх столичних музеїв, але тут є два істотні «але». По-перше, українці у своїй масі не є великими шанувальниками музеїв, тож цим закладам вакцинні гроші навряд чи перепадуть. По-друге, для любителів такого виду відпочинку, які не можуть собі дозволити купити квиток, сьогодні передбачені пільги й навіть дні з вільним відвідуванням.

Також тисячі гривень цілком може вистачити на те, щоби сходить у кіно, причому навіть не один раз. Щоправда, каже Максим Орищак, заощадити може й не вдасться.

«Почнемо з того, що до кінотеатру ще треба дістатися, — міркує експерт. – А в кінотеатрі людина, напевно, купить каву або попкорн, і ці «зайві» витрати теж додаємо до транспортних. Якщо ж кінотеатр знаходиться в торговому центрі, то тут уже від додаткових витрат ніхто не застрахує. У результаті отримуємо чесне відібрання коштів у населення через подарункові гроші».

«Пряник від уряду»

Окреме питання, яке непокоїть експертів, стосується явної невідповідності. Річ у тому, що всі озвучені стимули – від кіно та концертів до спортзалу та подорожей – розраховані на середній клас, який веде активне соціальне життя, і якому ця тисяча загалом не надто й потрібна. Але при цьому пенсіонерам та незаможним, для яких тисяча гривень могла б стати аргументом для вакцинації, озвучені стимули не цікаві.

«Витрати на культурні заходи – це таке марення, що навіть складно обговорювати. Не думаю, що цю ідею буде реалізовано, — зазначив у коментарі «Телеграфу» економіст Борис Кушнірук. – Самі стимули абсолютно безглузді, до того ж, виділених грошей на всіх не вистачить. Якщо вже вирішили заохочувати вакцинованих, то насамперед треба було звернути увагу на пенсіонерів. Причому видавати компенсацію у грошовій формі, щоб вони витратили ці кошти на покриття реальних потреб».

Перерахований набір сфер має досить дивний вигляд, погоджується Владислав Банков. За його словами, якщо була мета вакцинувати певну групу, наприклад, пенсіонерів, їм треба було надати знижку на комуналку, а не похід у філармонію.

З тим, що від оплати вакцинної тисячі послуг ЖКГ було б більше користі, повністю згоден Олександр Охріменко. Експерт упевнений: усі розмови про кіно та фітнес – порожній піар та популізм, і в результаті грошима скористаються дуже мало. Ймовірно, що у те й розрахунок.

«Якщо говорити про доцільність стимулів для вакцинування в принципі, то цей пункт все ще є під сумнівом, — резюмував Максим Орищак. — Довіра людей до вакцинації цей захід, зрозуміло, не підвищить. Тож навряд чи приплив людей до медичних центрів збільшиться в рази – швидше зацікавляться цим одиниці, мотивація вкрай слабка. Тотальні обмеження в пересуванні країною набагато ефективніші й виступають як «батога». У такому разі тисячу гривень можна розцінювати як пряник від уряду».