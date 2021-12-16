"Вовина тысяча": сколько придется доплатить, чтобы воспользоваться бонусами для привитых

"Телеграф" углубился в вопрос вакцинной тысячи от Владимира Зеленского и объяснили, почему с бонусами для привитых не все так просто

Уже более 1,7 млн украинцев зарегистрировались для получения 1000 грн за полную вакцинацию от COVID-19 и сегодня некоторым уже начали приходить первые бонусы за прививку.

Предложение президента Владимира Зеленского выплачивать тысячу гривен вакцинированным украинцам вызвало в обществе бурные обсуждения. Потенциальную тысячу тут же по аналогии с «юлиной» окрестили «вовиной», онлайн-пространство заполнилось мэмами, а простые украинцы и экспертное сообщество недоумевают: почему для желающих получить и потратить эти деньги был выбран такой странный и ограниченный набор сфер? К тому же в то время как одни считают, что этих денег ни на что не хватит, другие уверены, что 1000 грн в качестве поощрения за две дозы вакцины – это вполне подходящая сумма.

Насколько правильный стимул был выбран властями, и сколько придется доплатить, чтобы воспользоваться «вакцинным» предложением? Об этом – в сегодняшнем материале «Телеграфа».

«Эпическое применение колоссальной энергии»

Видеообращение президента Владимира Зеленского о «вакцинной тысяче», обнародованное 15 ноября, по всей видимости было спонтанным, и потому вызвало массу вопросов. Например, слова по поводу того, что программа стартует 19 декабря, многие поняли так, что тысячу получат только вакцинированные после этой даты. Так что пресс-секретарю президента Сергею Никифорову пришлось выступать с разъяснениями: деньги получат все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации.

А вот процедура получения денег, которая поначалу слушателям видеообращения показалась не такой уж сложной, после разъяснения Кабмина вызвала в экспертной среде абсолютное недоумение. Сначала МОЗ будет формировать список людей с сертификатами, затем банки-партнеры Дії эмитируют виртуальные платежные карты, которые подтянутся в Дiю как в виртуальный кошелек. После этого будет создан реестр, чтобы понимать, сколько на какой банк отправлять. Казна по реестру отправит средства в банки, а банки зачислят их на карты. Платежные системы настроят взаимодействие определенной карты и кода, и, наконец, можно будет осуществить платеж.

«Эту тысячу можно сразу выдавать в виде билетов на 95-й квартал. На балкон, — прокомментировал непростые виражи, ожидающие «вовину тысячу», аналитик Алексей Кущ. — На самом деле это пример эпического применения колоссальной энергии «элит» на достижение результата, достойного шнобелевской премии по экономике».

Спустя неделю после видеообращения Зеленского, пояснения по вакцинной тысяче дал украинский премьер Денис Шмыгаль. Премьер подтвердил, что получить 1 тыс. грн смогут все полностью вакцинированные украинцы, независимо от даты прививки, а сама программа будет действовать целый год – с 19 декабря этого года до 18 декабря следующего.

«Мы поддержим 5 направлений бизнеса, которые больше всего пострадали во время пандемии, — отметил Денис Шмыгаль. – Это креативные индустрии, кино и театры, музеи, спортивные центры и внутренние железнодорожные и авиаперевозки».

А что с налогами?

Но все эти многочисленные разъяснения странным образом не дали ответов на самые простые и очевидные вопросы. Например, эксперты, опрошенные «Телеграфом» так и не пришли к единому мнению относительно того, будут ли с «подарочной тысячи» удерживаться налоги.

Так, например, аналитик Алексей Кущ говорит, что эта сумма будет обложена налогами, если не примут специальный закон.

«По закону налоги должны удержать, — соглашается президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Правда, там так все запутано, что может быть и не будут удерживать, учитывая, что это не живые деньги, а что-то вроде подарочного сертификата».

В то же время аналитик Сергей Фурса склоняется к тому, что налоги удерживать не будут. Аналитик компании «Центр биржевых технологий» Максим Орыщак также уверен, что «вакцинная тысяча» придет вакцинированным украинцам в полном объеме, и даже более того: полученные средства никак не повлияют на получение людьми субсидий.

Свое предложение, не лишенное черного юмора, внес экономист Владислав Банков. По его словам, если выплачивать эту тысячу как, например, возмещение возможного вреда, нанесенного здоровью вакцинацией, это вполне реальный вариант освободить ее от НДФЛ. Дело в том, говорит Банков, что страховые возмещения не облагаются налогом на доходы, поскольку по сути являются не доходами, а компенсацией причиненного ущерба.

На что хватит

Несмотря на все вышесказанное, экономисты сходятся на том, что налогообложение «вакцинной тысячи» станет таким антипиаром, что власть от него долго не оправится. Поэтому, отвечая на вопрос, на что хватит обещанных денег и сколько придется доложить вакцинированным, чтобы воспользоваться теми или иными преференциями, мы все же отталкивались от полной суммы в 1000 грн.

Итак, культурная программа. Билеты на спектакль «Кайдашева семья» в театре им. Франко предлагают от 40 до 700 грн, на «Женитьбу Фигаро» — от 40 до 450 грн. Выходит, если не шиковать с самыми лучшими местами в партере, то денег на спектакль хватит, и не на один!

Билеты на концерт «Вечернего квартала» во Дворце «Украина» стартуют от 180 грн и достигают 4 тыс. грн. То есть, на места попроще и подешевле хватит, но чтобы занять более-менее удобное место в партере, к тысяче придется доплатить как минимум столько же.

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Или вот еще одно мероприятие: 19 декабря 2021 года столичный Октябрьский дворец приглашает зрителей на показ спектакля «КвартетнИк» от театра «Квартет И». Здесь цены на билеты 1000-3200 грн, так что хоть и вкладываемся, но впритык.

С путешествиями по Украине ситуация складывается непросто. Например, поездка в купе из Киева во Львов обойдется в 615 грн, из Киева в Одессу – в 700 грн. Но поскольку билет в один конец покупают редко, и любому путешественнику нужен еще и обратный билет, к тысяче придется доложить 200-400 грн в зависимости от направления.

Внутренний перелет Киев-Львов-Киев в середине декабря обойдется в 1520 грн, и это без багажа и без комиссий, которые при оформлении авиабилетов всплывают одна за другой. А вот например перелет Киев-Запорожье-Киев в те же даты, но с другой украинской авиакомпанией, обойдется в 3900 грн. Так что «вакцинное поощрение» просто утонет в общей сумме.

Желающим потратиться на спортзал повезло еще меньше. За самое дешевое разовое занятие в спортклубе, которое нам удалось найти, нужно выложить 80 грн. То есть при желании «вакцинную тысячу» можно растянуть на месяц, правда, «втянуться» в занятия спортом за это время вряд ли получится. «Оптом» занятия в фитнес-клубе обходятся дешевле, но годовые абонементы «кусаются» — от 5 тыс. грн в год, и это сугубо тренажерка, без индивидуальных занятий и бассейна. Так что к «вовиной тысяче» будущим посетителям спортклубов придется доложить еще четыре.

На полученные деньги можно сходить чуть ли не во все столичные музеи, но здесь есть два существенных «но». Во-первых, украинцы в своей массе не являются большими любителями музеев, так что этим заведениям вакцинные деньги перепадут вряд ли. Во-вторых, для любителей такого вида отдыха, которые не могут себе позволить купить билет, и сегодня предусмотрены льготы и даже дни со свободным посещением.

Также тысячи гривен вполне может хватить на то, чтобы сходит в кино, причем даже не один раз. Правда, говорит Максим Орыщак, сэкономить может и не получиться.

«Начнем с того, что до кинотеатра еще нужно добраться, — рассуждает эксперт. – А в кинотеатре человек наверняка купит кофе или попкорн, и эти «лишние» расходы тоже прибавляем к транспортным. Если же кинотеатр находится в торговом центре, тот тут уже от дополнительных трат не застрахован никто. В итоге получаем честный отъем средств у населения через подарочные деньги».

«Пряник от правительства»

Отдельный вопрос, который беспокоит экспертов, касается явного несоответствия. Дело в том, что все озвученные стимулы – от кино и концертов до спортзала и путешествий — рассчитаны на средний класс, который ведет активную социальную жизнь, и которому эта тысяча в целом не особо и нужна. Но при этом пенсионерам и малоимущим, для которых тысяча гривен могла бы стать аргументом для вакцинации, озвученные стимулы не интересны.

«Расходы на культурные мероприятия – это такой бред, что даже сложно обсуждать. Не думаю, что эта идея будет реализована, — отметил в комментарии «Телеграфу» экономист Борис Кушнирук. – Сами стимулы абсолютно бессмысленны, к тому же выделенных денег на всех не хватит. Если уж решили поощрять вакцинированных, то в первую очередь надо было обратить внимание на пенсионеров. Причем, выдавать компенсацию в денежной форме, чтобы они потратили эти средства на покрытие реальных потребностей».

Перечисленный набор сфер выглядит довольно странно, соглашается Владислав Банков. По его словам, если стояла цель вакцинировать определенную группу, например, пенсионеров, им надо было предоставить скидку на коммуналку, а не поход в филармонию.

С тем, что от оплаты вакцинной тысячей услуг ЖКХ было бы больше толку, полностью согласен Александр Охрименко. Эксперт уверен: все разговоры о кино и фитнесе – пустой пиар и популизм, и в результате деньгами воспользуются очень немногие. Не исключено, что на то и расчет.

«Если говорить о целесообразности стимулов для вакцинирования в принципе, то этот пункт все еще под сомнением, — резюмировал Максим Орыщак. — Доверие людей к вакцинации эта мера, разумеется, не повысит. Так что вряд ли приток людей в медицинские центры увеличится в разы – скорее, заинтересуются этим единицы, мотивация крайне слабая. Тотальные ограничения в передвижении по стране гораздо более эффективны и выступают в качестве «кнута». В таком случае тысячу гривен можно расценивать как «пряник» от правительства».