Бонус за прививку: сколько украинцев уже записались на получение "вовиной тысячи"

Самые популярные украинские банки уже открывают специальные счета для зачисления денег

С воскресенья, 19 декабря, в Украине должна полноценно заработать программа єПідтримка. В ее рамках украинцы, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19, смогут получить тысячу гривен от государства. По состоянию на 15 декабря желающих денежного поощрения украинцев насчитывается более 1,7 млн человек.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль во время последнего заседания Кабмина.

По словам чиновника, только за первые два дня после старта записи на программу такой возможностью воспользовалось более полумиллиона человек.

В последствии различными банками было открыто около 1,7 млн виртуальных карточек для приема тысячи за вакцинацию. Разумеется, такие цифры — лишь начало, ведь многие люди пока не понимают, как разобраться с этим процессом.

Шмыгаль пообещал, что уже с 19 декабря украинцы смогут тратить полученные деньги на выбранные ими направления.

Отметим, что с помощью "вовиной тысячи" можно будет приобрести билеты в кино/театры или на поезд/самолет, а также на приобретение книг или занятия спортом. Последние изменения обещают дать возможность потратить деньги также и в аптеках.

Также "Телеграф" рассказывал, какие шаги следует предпринять, чтобы оформить карту на получение денег за вакцинацию против ковида.