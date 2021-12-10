"Вовина тысяча" уже на подходе: пошаговая инструкция, как получить деньги за вакцинацию

Тысячу гривен за полную вакцинацию от ковид-инфекции можно получить только через мобильное приложение "Дия"

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату одной тысячи гривен каждому полностью вакцинированному от коронавируса украинцу. Воспользоваться деньгами после их зачисления вакцинировавшиеся по два раза граждане смогут в течение четырех месяцев.

Телеграф подготовил инфографику, которая поможет разобраться кто и каким образом может получить деньги за ковид-вакцинацию.

Кто получит тысячу президента?

На выплату за вакцинацию от коронавируса имеют право все совершеннолетние граждане Украины, получившие уже две дозы вакцины.

Для зачисления денег украинцам нужно зарегистрироваться в приложении "Дия" сгенерировать в нем "зеленый" сертификат о covid-вакцинации и воспользоваться пилотным режимом "еПоддержка", который заработает в приложении с 13 декабря.

В Кабмине сообщают, что деньги на счетах украинцев начнут появляться с 19 декабря, хотя "Монобанк" уже анонсировал возможность создания специальной карты для этой выплаты.

Когда можно получить тысячу?

Процесс выплат в Украине начнется с 19 декабря и продлится до конца 2022 года.

Пилотный режим "еПоддержки" в приложении "Дия" заработает с 13 декабря.

Для того чтобы деньги успели зачислить на личный счет к новогодним праздникам, заявки в "Дие" нужно оставлять до 29 декабря. Но, в целом, прием заявок на "ковидную тысячу" продлится по 18 декабря 2022 года. Продолжительность зачисления – 2 суток.

Обратим ваше внимание, что после того, как деньги будут зачислены на карту, их нужно успеть потратить в течение четырех месяцев. Если же за этот период вы деньгами не воспользуетесь, они вернутся государству.

Как получить деньги за covid-вакцинацию?

Оформление специальной карты "еПоддержка"

Подать заявку на карту можно в банках-партнерах программы, таких как "А-Банк", "Альфа-банк", "Укргазбанк", monobank в онлайн-режиме или в отделениях.

Использовать счета, которые уже были оформлены в банках, запрещается.

Загрузка приложения "Дия" и авторизация в нем

В приложение нужно внести\сгенерировать имеющийся "зеленый сертификат" о вакцинации.

В разделе "Услуги" выбрать пункт под названием "еПоддержка"

Выбрать карту для выплаты — "еПоддержка"

Программа предлагает перечень банковских учреждений, из которых нужно выбрать ту, где вы собираетесь получать тысячу гривен.

При условии допущения ошибки приложение "перебросит" вас в выбранный банк для оформления карты "Дия", а после создания виртуального счета вернет обратно в приложение.

После завершения оформления заявки ждите зачисления средств в течение двух суток.

Кто и как может получить тысячу гривен

Также напомним, как "Телеграф" рассказал, на что и как можно потратить "Вовину тысячу", которую начнут выдавать вакцинированным украинцам уже с 19 декабря.