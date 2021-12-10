"Вовина тисяча" вже на підході: покрокова інструкція, як отримати гроші за вакцинацію

Тисячу гривень за повну вакцинацію від ковід-інфекції наразі можна отримати лише через мобільний додаток "Дія"

Президент України Володимир Зеленський анонсував виплату однієї тисячі гривень кожному повністю вакцинованому від коронавірусу українцю. Скористатися грошима після їх зарахування громадяни, які вакцинувалися по два рази, зможуть протягом чотирьох місяців.

"Телеграф" підготував інфографіку, яка допоможе розібратися хто і яким чином може отримати гроші за ковід-вакцинацію.

Хто отримає тисячу від президента?

На виплату за отримання вакцинації від коронавірусу мають право усі повнолітні громадяни України, які отримали вже по дві дози вакцини.

Для зарахування грошей українцям потрібно зареєструватися у застосунку "Дія" згенерувати у ньому "зелений" сертифікат про covid-вакцинацію та скористатися пілотним режимом "єПідтримка", який запрацює у додатку з 13 грудня.

У Кабміні повідомляють, що гроші на рахунках українців почнуть з`являтися з 19 грудня, хоча "Монобанк" вже анонсував можливість створення спеціальної картки для цієї виплати.

Коли можна отримати тисячу?

Процес виплат в Україні розпочнеться з 19 грудня і триватиме до кінця 2022 року.

Пілотний режим "єПідтримки" у додатку "Дія" запрацює з 13 грудня.

Для того, щоб гроші встигли зарахувати на особистий рахунок до новорічних свят, заявки в "Дії" потрібно залишати до 29 грудня. Але, в цілому, прийом заявок на "ковідну тисячу" триватиме по 18 грудня 2022 року. Тривалість зарахування — 2 доби.

Звернемо вашу увагу, що після того, як гроші будуть зараховані на картку, їх потрібно встигнути витратити упродовж чотирьох місяців. Якщо ж за цей період ви грошима не скористуєтесь, вони повернуться державі.

Яким чином отримати кошти за covid-вакцинацію?

Оформлення спеціальної картки "єПідтримка"

Подати заявку на картку можна у банках-партнерах програми, таких як "А-Банк" "Альфа-банк", "Укргазбанк", monobank в онлайн-режимі або у відділеннях.

Використовувати рахунки, які вже були оформлені у банках забороняється.

Завантаження застосунку "Дія" та авторизація в ньому

У додаток потрібно внести\згенерувати наявний "зелений сертифікат" про вакцинацію.

У розділі "Послуги" обрати пункт під назвою "єПідтримка"

Обрати картку для виплати — "єПідтримка"

Програма запропонує перелік банківських установ, з яких потрібно обрати ту, в якій ви збираєтесь отримувати тисячу гривень.

При умові допущення помилки, додаток перекине вас до обраного банку для оформлення картки "Дія", а після створення віртуального рахунку, поверне назад у додаток.

Після завершення оформлення заявки очікуйте на зарахування коштів упродовж двох діб.

Хто та як може отримати тисячу від президента

Також нагадаємо, як "Телеграф" розповів, на що та яким чином можна витратити "Вовину тисячу", яку почнуть зараховувати вакцинованим українцям вже з 19 грудня.